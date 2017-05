Administraţia din Răcari a pregătit proiecte importante pentru anul 2017

Share This





















Încrederea cetăţenilor oraşului Răcari pe care edilul Marius Caraveţeanu şi echipa sa de consilieri au câştigat-o din nou, în iunie 2016, este una foarte mare dar care îi şi obligă pe aleşi să realizeze investiţii pentru comunitate.

Fondurile europene şi cele guvernamentale, oportunităţi de dezvoltare pentru infrastructura oraşului Răcari

Toţi locuitorii din Răcari îşi doresc străzi asfaltate, utilităţi la standarde înalte, confort urban , drept pentru care administraţia condusă de Marius Caraveţeanu a întocmit şi depus o serie de proiecte prin-vind investiţii importante pentru oraşul Răcari. Un proiect important este cel ce priveşte drumurile de exploatare , depus deja la AFIR şi care a primit un punctaj foarte mare , urmând să se facă vizita în teren.

Au fost depuse mai multe proiecte la Ministerul Dezvoltării Regionale în vederea obţinerii finanţării necesare. Unul dintre proiecte vizează asfaltarea a 22 de km de drum.

Administraţia din Răcari a depus un alt proiect pe OG 28 ce vizează modernizarea iluminatului public stradal. Majoritatea lămpilor vechi vor fi înlocuite cu echipamente noi, moderne, dotate cu becuri economice, mult mai fiabile şi mai estetice.

Un alt proiect realizat de admnistraţia din Răcari , ce aşteaptă finanţare , este cel privind eficientizarea energetică a sediului primăriei, reabilitarea Sălii de festivităţi din Răcari şi Centrul de Asistenţă Medico-Social. Reţeaua de apă şi canal în Răcari, Ghergani şi Mavrodin , reprezintă cea mai importantă problemă a localităţii Răcari şi care necesită a fi rezolvată imediat însă chiar dacă administraţia a făcut tot ce i-a stat în putere, investiţia mai are de aşteptat.

Lipsa investitorilor mari în oraşul Răcari îşi spune cuvântul la nivelul bugetului local al oraşului. Dar cu toate acestea, administraţia de la Răcari are o serie de investiţii ce vor fi realizate din bugetul local.

Evenimentele cultural-aristice, un plus pentru oraşul Răcari

La capitolul activităţi cultural-artistice, Primăria Răcari şi-a propus să realizeze lunar două evenimente. Chiar la sfârşitul acestei săptămâni are loc premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi premierea celei mai frumoase gospodării din oraşul Răcari. Edilul Marius Caraveţeanu nu a ezitat să ne menţioneze că şi actualul preşedinte al Comisie de control SRI, pe vremea când era preşedinte CJ, a apreciat acţiunea de la Răcari privind premierea celei mai frumoase gospodării.

Capriciile vremii şi-au pus amprenta şi la Răcari

în timpul liber, după cum ştim, edilul Marius Caraveţeanu este un fermier împătimit. Unul dintre subiectele abordate cu edilul de la Răcari a fost şi cel privind capriciile vremii care au afectat peste 1000 de ha de culturi de porumb dar şi alte culturi ale răcărenilor.

O nouă responsabilitate pentru primarul Marius Caraveţeanu

Pe lângă administraţie, agricultură, Marius Caraveţeanu mai are o responsabilitate pe care şi-a propus să o îndeplinească cu multă seriozitate şi muncă iar la final rezultatele să se vadă, este vorba de noua funcţie politică,aceea de preşedinte al PNL Dâmboviţa. Principiul care stă la baza activităţii noii conduceri a PNL Dâmboviţa este „împreună suntem mai puternici!”.

Se pare că noua funcţie politică a primarului Marius Caraveţeanu a creat ceva nemulţumiri şi prin rândul adversarilor politici. Preşedintele PNL Dâmboviţa, Marius Caraveţeanu nu a ezitat să taxeze dur atacurile lansate de adversari la adresa domniei sale. Urmăriţi interviul şi veţi afla amănunte interesante.

Edilul Marius Caraveţeanu i-a asigurat pe răcăreni că orice proiect ce va fi demarat la nivelul oraşului,cu siguranţă va fi şi finalizat.

Vizitele edilului Marius Caraveţeanu pe teren vor continua şi în perioada următoare. Edilul a subliniat că va merge şi pe DJ 711 A, investiţie realizată de CJ.

Foarte deschis, edilul Marius Caraveţeanu a spus că -l aşteaptă pe domnul preşedinte CJ, Alexandru Oprea care este bine venit în oraşul Răcari şi împreună să viziteze obiectivele de investiţii.