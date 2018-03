Administraţia de la Pucioasa va realiza un Centru social în cartierul Filatură

Share This





















Primăria uraşului Pucioasa a semnat miercuri, contractul de finanţare pentru proiectul „Înfiinţare Centru social pentru persoane vârstnice prin reabilitare clădire P+2, str: Rândunelelor, Pucioasa, jud. Dâmboviţa”. Acest Centru social se va realiza în cartierul Filatură, unde administraţia de la Pucioasa are o cladire care se degradează pe zi ce trece. Primarul Constantin Ana a prezentat acest proiect care se realuzează prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul specific 8.3 -ÎNFIINŢARE CENTRU SOCIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE PRIN REABILITARE CLĂ DIRE P+2, STR: RÂNDUNELELOR, PUCIOASA, JUD DÂMBOVIŢA. Beneficiarii acestui proiect sunt persoanele vârstnice.Investiţia are o valoare totală de 2.276.951,19 lei.

Obiectivul general al proiectului este realizarea unui centru social de zi pentru persoanele vârstnice din Oraşul Pucioasa. Acesta va fi atins prin reabilitarea, modernizarea şi adaptarea la cerinţele activităţii propuse prin proiect, a unei clădiri existente din cartierul Filatură al oraşului Pucioasa, actualmente nefuncţională.

Se vor amenaja: cabinet de consiliere, sală de întreţinere şi vestiare, sală de lectură, sală multimedia, sală de pictură, sală de informatică, sală de jocuri, sală de festivităţi, sală de tricotaj/broderii, sală meşteşuguri, etc. De asemenea, sunt prevăzute lucrări de consolidare, extindere cu lift exterior, amenajări exterioare, reţele exterioare şi sistem de detecţie incendiu.

Directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat a ţinut să puncteze importanţa acestui proiect pentru oraşul Pucioasă.Mai mult, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat a mai subliniat faptul că la nivelul judeţului Dâmboviţa mai sunt doar trei astfel de proiecte. Unul a fost semnat deja la Voineşti şi urmează să se semneze contractele pentru centrele de la Târgovişte şi Găeşti.

Şi deputatul Corneliu Ştefan a ţinut să felicite administraţia de la Pucioasă dar şi conducerea ADR Sud Muntenia.

Semnarea contractului s-a făcut în prezenţa directorului ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat. Au fost prezenţi la eveniment şi preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Daniel Comănescu, vicepreşedintele CJ, Luciana Cristea,dep-utatul Oana Vlăducă consilieri locali şi alţi invitaţi.