Administraţia de la Moroeni şi ISU Dâmboviţa se implică în rezolvarea problemelor reale din staţiunea de interes naţional Moroeni-Padina-Peştera

Share This





















Este simplu să te trezeşti vorbind dar este foarte greu în schimb, să faci ceva bun pentru semenii tăi. În ultimele zile, mai toată lumea văd că este preocupată să critice decât să facă ceva constuctiv. Autorităţile din comuna Moroeni sunt acuzate pe nedrept de lipsă de implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea staţiunii naţionale Moroeni-Padina- Peştera. Şi când spunem că sunt acuzate pe nedrept, o spunem din cunoştinţă de cauză şi avem şi dovezi.

La începutul săptămânii trecute, la Sinaia a avut întâlnirea de lucru cu preşedinţii subfilialelor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie Dâmboviţa, eveniment la care au participat zeci de primari dâmboviţeni dar şi dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Fără reţineri, primarul comunei Moroeni, Laurenţiu Moraru la întâlnirea de lucru cu secretarul de stat Raed Arafat, a pus în discuţie şi problema staţiunii naţionale Moroeni-Padina-Peştera care este în dezvoltare şi are nevoie de un serviciu de Ambulanţă şi o substaţie de pompieri în zonă. Concret, edilul Laurenţiu Moraru a spus că acum, pentru o urgenţă în munte, ambulanţa trebuie să parcurgă peste 50 de km, adică de la Fieni până la Peştera. Să nu mai vorbim de pompieri, fiindu-le şi acestora greu să ajungă în zonă. Rugămintea edilului Laurenţiu Moraru către secretarul de stat, Raed Arafat a fost să aibă în vedere infiinţarea unui punct pentru situaţii de urgenţă în zona montană care să prevadă echipaj de ambulanţă şi pompieri. Secretarul de stat, Raed Arafat a fost deschis şi a spus foarte clar că aşteaptă de la administraţia locală din Moroeni şi ISU Dâmboviţa un material în care să fie prezentată clar situaţia şi se va analiza problema.

Mai mult, Raed Arafat a spus că în perioada următoare are în vedere deschiderea unor astfel de puncte şi va lua în considerare şi solicitarea pentru zona montană dâmboviţeană.

La finalul intervenţiei, dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Secretarul de stat, Raed Arafat a fost deschis şi a spus foarte clar că aşteaptă de la administraţia locală din Moroeni şi ISU Dâmboviţa un material în care să fie prezentată clar situaţia şi se va analiza problema.

Mai mult, Raed Arafat a spus că în perioada următoare are în vedere deschiderea unor astfel de puncte şi va lua în considerare şi solicitarea pentru zona montană dâmboviţeană.

La finalul intervenţiei, dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne,