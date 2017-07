Administraţia de la Malu cu Flori, pregătită să dezvolte infrastructura rutieră din localitate

Share This





















Aproximativ 50 de miliarde lei vechi vor ajunge prin PNDL 2 în comuna dâmboviţeană Malu cu Flori. Potrivit, edilului comunei Malu cu Flori, Constantin Ion, localitatea pe care o conduce a primit finanţare pe PNDL2 pentru „Îmbunătăţirea reţelei de drum de interes local în comuna Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa”. Valoarea acestui proiect este de 4.986.665 lei şi vizează asfaltarea a 4 km de drum.

Autorităţile de la Malu cu Flori au mai avut depuse şi alte două proiecte pe PNDL 2 însă nu au primit finanţare. Edilul Constantin Ion ne-a spus că şi-ar fi dorit să obţină finanţare şi pe proiectul ce avea ca scop modernizarea, extinderea şi dotarea Şcolii Malu cu Flori, singura unitate şcolară din comună care mai funcţionează însă în două schimburi: „Pe PNDL 2 s-a aprobat finanţarea proiectului „Îmbunătăţirea reţelei de drum de interes local în comuna Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa”, pe o lungime de 4 km. A fost depus şi proiectul privind modernizarea, extinderea şi dotarea Şcolii Malu cu Flori însă nu a primit finanţare. În localitatea Malu cu Flori am avut cinci şcoli dintre care patru s-au închis. Toată activitatea am retras-o într-o singură şcoală, unde se învaţă în două schimburi. În acest scop am scris şi acest proiect pentru că nu mi se pare ca în anul 2017 să se mai înveţe în două schimburi. Mă gândesc că în următoarea etapă se va ţine cont şi de acest proiect. Avem cereri de a urma cursurile şi din partea unor copii ce locuiesc în localitatea Cetăţeni, judeţul Argeş”, a afirmat primarul comunei Malu cu Flori, Constantin Ion.

Primarul comunei Malu cu Flori, Constantin Ion este pregătit să depună proiectul privind modernizarea, extinderea şi dotarea Şcolii şi pe POR 2014-2020.