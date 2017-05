Administraţia de la Gura Foii face eforturi să răspundă cerinţelor venite din partea comunităţii

Share This





















Infrastructura rutieră precum şi infrastructura de apă şi canal reprezintă priorităţi stringente pe agenda de lucru a administraţiei locale din comuna dâmboviţeană Gura Foii. Edilulul Radu Georgescu ne-a mărturisit că până în prezent aşa cum le-a promis localnicilor în luna iunie a anului 2016, a reuşit în prezent să asfalteze 2,2 km de drum în satul Catanele . Investiţiile nu se opresc aici. Administraţia de la Gura Foii a depus mai multe proiecte şi pe Pndl 2 care vizează asfaltări şi realizarea unui podeţ. Urmează să primească răspunss de la Ministerul Dezvoltării. Există un proiect depus la CNI şi vizează reabilitarea Căminului Cultural din satul Bumbuia. Proiectul de apă şi canal este şi el pregătit dar urmează etapele prevăzute de POIM. Vorbim de o investiţie de 3,5 milioane de euro. ” Am reuşit să asfaltăm 2,2 km pe DC 108 Catanale. Valoarea investiţiei este de 770.000 lei, bani din bugetul local. Am mai depus la Ministerul Dezvoltării un proiect privind asfaltarea a 3,5 km de drum şi un alt proiect pentru Valea Bubuiei ce priveşte asfaltare şi un podeţ. Pe CNI am depus un proiect pentru reabilitare Cămin Cultural Bumbuia şi deja am primit răspuns că suntem în lista de sinteză. Anul trecut le-am promis cetăţenilor că vom asfalta, promisiune de care ne-am onorat însă le-a promis că vom rezolva problema privind apa şi canalizarea însă acest proiect mai durează , eu sper că se va rezolva şi această problem. Suntem cuprinşi cu proiectul de apă şi canal în POIM, investiţie în valoare de 3,5 milioane de euro.

La capitolul încasări taxe şi impozite stăm destul de prost şi anul trecut a fost la fel . Lucrurile nu s-au schimbat şi pentru acest lucru am hotărât să facem încasări în teren. Am avut şi solicitari din partea cetăţenilor”, a declarat primarul Radu Georgescu. Edilul Radu Georgescu nu ne-a ascuns faptul că la capitolul încasări taxe şi impozite stă foarte prost. Pentru a îndrepta lucrurile edilul a decis să iasă cu angajaţii în teren sis ă facă încasări, având solicitări şi din partea cetăţenilor.