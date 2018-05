Adio, emoţii! CHINDIA S-A CALIFICAT LA BARAJUL PENTRU LIGA I CHINDIA TÂRGOVIŞTE – CS AFUMAŢI 2-1 (1-0)

Share This





















Stadion: „Eugen Popescu” (Târgovişte -Dâmboviţa); Spectatori 3000

Au marcat: Cherchez (min.21), C. Stoica (min.65) – Olaru (min.51)

Chindia: Aioani – Martac, D. Ciobotariu, Acasandrei, Dumitraşcu – Cr. Neguţ (Atanase 90+2′), Pencea, Rogoveanu, Crinel Stoica (C. Dinu 82′) – D. Florea (Nisipeanu 78′), Cherchez

(cpt.)

Rezerve neutilizate: Meilă – Jurj, Ov. Morariu, Neicuţescu

Antrenor: Nicolae Croitoru

Afumaţi: Marinescu – Onea, Robicek, Patriche (cpt.), Perju – Buzea, Vas. Olaru – D. Burlacu (Ciochină 77′), Buduroi, Şt. Vasile – Al. Mitu (Mir. Manole 68′)

Rezerve: Obretin – Alin Zaharia, Novacek, Mug. Dedu, Rz. Avram

Antrenor: Vasile Neagu

Arbitru: Dragoş Istrate (Bucureşti); Asistenţi: Dumitru Ionel Valentin (Gherghiţa) şi Marius Badea (Râmnicu Vâlcea).

Min 79 Nou-intratul Nisipeanu are un şut bun pe spaţiul porţii, însă Marinescu se întinde şi respinge pe lângă bară

Min 65 2-1 Acţiune frumoasă de atac a Chindiei, Neguţ centrează şi Crinel Stoica punctează cu un şut din lateral stânga. Târ-goviştenii preiau din nou conducerea

Min 57 Norii ameninţă cu ploaia, iar mulţi dintre cei 1.500 de spectatori încep să plece deja spre casă, plictisiţi şi de jocul slab arătat de cele două echipe din partea superioară a clasamentului. Chindia va juca barajul de promovare, însă în ritmul acesta nu va avea nicio şansă

Min 51 1-1 Vasile Olaruu scapă singur cu Aioani, îl driblează şi aduce egalarea

Min 33 Tot Cherchez e cel mai activ jucător al Chindiei. Căpitanul târgoviştenilor trage din voleu de la marginea careului, însă puţin pe lângă poartă

Min 21 1-0 Cristian Cherchez bate penal-ty-ul în dreapta, hotărât şi deschide scorul. A fost primul şut pe spaţiul porţii în acest meci

Min 19 Nicolae Buzea face henţ în careu şi arbitrul dictează penalty pentru Chindia Min 14 Start slab de meci la Târgovişte, între ocupantele locurilor 3, respectiv 4. Niciu-na dintre echipe nu a reuşit să îşi creeze vreo fază de gol până în acest moment

Chindia se poate pregăti pentru barajul de promovare în Liga I. „Cel mai bun rezultat pentru fotbalul târgoviştean din ultimii 20 de ani”, aşa cum sublinia şi crainicul stadionului Eugen Popescu a fost securizat de succesul obţinut de elevii lui Croitoru în faţa unei alte pretendente la ultima treaptă a podiumului, CS Afumaţi.

E drept, formaţia ilfoveană nu-şi depusese dosarul de licenţiere pentru primul eşalon, însă pentru publicul târgoviştean era important ca diferenţa dintre favorite şi următoarea clasată să fie suficientă şi din punct de vedere matematic.

Prima repriză a fost modestă, fără prea mari situaţii de gol, dacă exceptăm faza în care centralul Dragoş Istrate a dictat penalty în favoarea Chindiei la o fază în care unul dintre fundaşii centrali ai oaspeţilor a comis henţ în suprafaţa de pedeapsă.

Simţindu-se protejaţi de minimul avantaj luat în minutul 20, dâmboviţenii au cedat initiativa în debutul reprizei secunde, iar CS Afumaţi a restabilit egalitatea în urma unei faze care l-a adus pe Olaru în situaţia de a înscrie în poarta goală după ce a scăpat din marcajul lui Ciobo-tariu , evitându-l elegant şi pe Aioani.

Au urmat alte câteva minute bune ale „galbenilor” completate de plecarea în masă a mai multor spectator speriaţi de norii ameninţători de afară, însă după o perioadă de degringoladă, târgoviştenii au trecut din nou la timonă. Cherchez a mai ratat o dată până ca jucătorii lui Croitoru să preia din nou conducerea.

A fost, cu siguranţă, cea mai spectaculoasă fază a meciului, care i-a avut în prim-plan pe Neguţ, Cherchez şi Crinel Stoica, ultimul reuşind să şi înscrie cu un şut de la 14 metri, imposibil de parat.

Până la final târgoviştenii au mai ratat câteva situaţii, dar n-a mai contat. Chindia merge la barajul pentru Liga I mathematic, într- o dublă ce se va disputa pe 9 şi 13 iunie şi în care va înfrunta ocupanta locului 12 din primul eşalon.