Acuzaţii grave ale antrenorului bănăţenilor după meciul pierdut de ASU Poli în faţa Chindiei „Promovarea se stabileşte la mesele de la Cheile Grădiştei”

ASU Politehnica Timişoara a suferit o înfrângere dureroasă, 1-2, chiar pe „Ştiinţa”, în faţa contracandidatei directe pentru ocuparea locului 3, Chindia Târgovişte. Alb-violeţii au condus din minutul 22, dar sau văzut întorşi pe final, prin golurile lui Licu şi Cherchez, venite pe fondul superiorităţii numerice a oaspeţilor, după eliminarea lui Poparadu, din minutul

55.

Antrenorul Bogdan Andone consideră că decizia centralului a schimbat complet cursul jocului şi a lansat o serie de acuzaţii virulente la adresa celor care fac delegările.

„O decizie a aceluiaşi arbitru pe care l-am avut şi la Suceava, iar în repriza a doua ne-a făcut praf… penalti la Mera, fault la golul doi al lor, cu lovitură liberă bătută la zece metri distanţă de locul fazei… Nu am spus nimic la vremea respectivă. Probabil că suntem echipa suporterilor, fără sprijin politic, fără sprijin din partea unui patron potent financiar, astfel că nu ne permitem să facem şi noi cadouri. Însă nu se poate, pe unde ne-a prins, ne-a curăţat. Vă spun sincer, mi-e şi groază de deplasarea de la Metaloglobus, unde parcă văd că va fi din nou un arbitru din Ilfov sau din zonă”, a spus And one pentru DigiSport.

Fostul „secund” al lui Şumudică la Astra a continuat şirul acuzelor şi a continuat prin a spune că echipele promovate şi cele retrogradate se stabilesc dinainte: „Probabil se stabilesc la aceste mese, care se ţin pe la Cheile Grădiştei, cu cei din comisiile federale. Acolo se stabilesc şi promovatele, şi retrogradatele, şi brigăzile de arbitri. Acolo se organizează totul. Din păcate, noi n-avem nicio forţă, astfel că îşi pot face temele liniştiţi”, a mai spus And one, citat de digisport.ro.

Tehnicianul timişorenilor consideră că alegerea în fruntea FRF a lui Ionuţ Lupescu ar putea îmbunătăţi situaţia fotbalului românesc. „Cu siguranţă, venirea lui Lupescu ar fi un mare plus pentru fotbalul românesc şi ar fi, poate, singura noastră şansă de a ieşi din mocirla în care ne aflăm”.

ASU Politehnica se află acum la 9 puncte distanţă de ocupanta locului 3, ce duce la barajul de promovare în prima

ligă.