ACUZAŢII DE RASISM DUPĂ MECIUL CHINDIA – HERMANNSTADT

Hermannstadt a pierdut în faţa Chindiei Târgovişte, scor 0-2, iar antrenorul oaspeţilor, Eugen Beza, a vorbit despre un scandal de rasism petrecut pe teren.

Romario Pires de la Hermannstadt a fost eliminat după fluierul final al meciului cu Chindia, disputat la Buzău, iar jucătorii au fost la un pas de bătaie. Sibienii îl acuză pe Andrei Piţian, de la Chindia, că l-a insultat pe Pires în timpul jocului, iar de aici a izbucnit conflictul.

La finalul jocului Romario Pires nu a dorit să apară la flash-interviu, dar a transmis că Piţian i-a strigat: „Ce faci aşa, ca un maimuţoi?”

Antrenorul de la Hermannstadt, Eugen Beza, a vorbit despre ce s-a întâmplat pe teren: „Am intrat încrezători, am vrut să nu pierdem, dar din păcate am luat gol pe contraatac. După pauză am schimbat strategia, dar din păcate am primit şi al doilea gol, la care am rămas fără cuvinte. Ţinând cont de experienţa noastră.

Este regretabil ce s-a întâmplat. sunt jucători care se vor mai întâlni pe teren. Din nefericire, eram chiar acolo lângă Romario, a venit Piţian din tribună, l-a provocat pe Romario, n-am înţeles de ce. Am vorbit cu el înainte şi l-am felicitat pentru sezonul bun pe care l-a avut.

Am văzut când a venit şi i-a făcut nişte semne obscene. Avea ceva cu el din tribună, l-am auzit pe Piţian cum zicea că Romario provoacă. E regretabil că un jucător care a făcut un sezon bun a apelat la astfel de gesturi.

Eu n-am auzit, dar Romario susţine că au fost scandări rasiste. Eu, personal, n-am fost foarte atent la conflict. Eram supărat pentru situaţia jocului, n-am mai fost atent la ei. Doar am văzut gesturile făcute de Piţian, dar n-am auzit ce şi-au spus după acel moment.”, a spus Eugen Beza, după meci.