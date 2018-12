Activitatea poliţiei rutiere din Dâmboviţa, în primele 11 luni ale anului 2018

Share This





















În perioada ianuarie-noiembrie a.c., poliţiştii de la rutieră au organizat 1.163 de acţiuni, dintre care 93 pentru depistarea conducătorilor auto care şofează sub influenţa băuturilor alcoolice, 239 pentru combaterea excesului de viteză şi 156 pe linia neacordării priorităţii de trecere vehiculelor şi pietonilor.

De asemenea, alte 34 de acţiuni au fost organizate pe linia identificării şi sancţionării şoferilor care nu respectă regulile de circulaţie privind trecerea la nivel cu calea ferată, 29 privind utilizarea regulamentară a centurii de siguranţă, a sistemelor de retenţie omologate şi a telefonului mobil şi 107 pentru combaterea indisciplinei pietonale.

În perioada de referinţă, au fost constatate 1.157 de infracţiuni, dintre care 625 au fost contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. Din totalul acestora, 103 au constat în infracţiuni de conducere a unui autovehicul neînmatriculat, 165 în conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice (cu alcoolemii sub limita de 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat) şi 20 au fost infracţiuni de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre bilog-ice. Alte 228 de persoane sunt cercetate de poliţişti după ce au fost depistate în timp ce conduceau vehicule, deşi nu posedau permise de conducere.

Totodată, pentru abaterile de la normele prevăzute de O.U.G 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, poliţiştii au aplicat 65.655 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 52.162 conducătorilor auto. Astfel, 24.270 de şoferi au fost amendaţi pentru depăşirea limitei legale de viteză cu peste 50 de km/h, 10.038 pentru neportul centurii de siguranţă, 1.375 pentru utilizarea neregulamentară a telefonului mobil şi 83 pentru neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată. Alţi 635 de conducători auto au fost sancţionaţi pentru efectuarea de depăşiri neregulamentare, 33 pentru circulaţie pe sens opus şi 1.701 pentru neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor şi pietonilor.

Pentru neanunţarea sau neprezentarea la poliţie în 24 de ore de la producerea unui accident de circulaţie soldat doar cu pagube materiale, poliţiştii au sancţionat contravenţional 87 de conducători auto, iar pentru nerespectarea semnalelor, dispoziţiilor şi indicaţiilor poliţistului rutier, 53.

Alte 130 de amenzi au fost aplicate pentru încălcarea semnificaţiei indicatoarelor instalate la trecerea la nivel cu calea ferată. În ceea ce priveşte celelalte categorii de participanţi la trafic, 4.663 de pietoni şi 7.738 de biciclişti au fost amendaţi pentru nerespectarea regulilor de circulaţie. De asemenea, 916 căruţaşi şi 15 motociclişti au fost sancţionaţi contravenţional pentru abaterile comise în trafic.

Ca măsură complementară, poliţiştii au reţinut 4.853 de permise, au retras 105 certificate şi 47 de plăcuţe de înmatriculare şi au indisponibilizat 36 de vehicule. Cu privire la sistematizarea rutieră, poliţiştii au emis 802 de avize şi autorizaţii, dintre care 69 au fost acorduri pentru amenajări rutiere la obiective amplasate în zona drumului şi 75 pentru proiecte de sistematizare şi/sau reglementare a circulaţiei. Cele mai multe acorduri, 520, au fost pentru instituirea de restricţii pe drumurile publice.

Totodată, în perioadă supusă analizei, structura de rutieră a verificat şi soluţionat 1.051 de scrisori, petiţii, reclamaţii şi 38 de note de audienţe.