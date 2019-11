Acţiuni ale poliţiştilor dâmboviţeni de la rutieră pentru prevenirea accidentelor de circulaţie

Share This





















În primele trei zile ale lunii noiembrie a.c., poliţiştii de la rutieră, sprijiniţi de efective de la ordine publică, au acţionat pentru prevenirea accidentelor rutiere şi pentru depistarea şi sancţionarea conducătorilor de autovehicule aflaţi sub influenţa alcoolului ori a unor substanţelor psihoactive.În urma neregulilor descoperite, poliţiştii au aplicat 459 de sancţiuni contravenţionale şi au reţinut 28 de permise de conducere, dintre care 9 pentru şofat sub influenţa alcoolului.De asemenea, poliţiştii au constat 6 infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.În perioada ianuarie-octombrie a.c., pe fondul consumului de băuturi alcoolice, s-au produs 13 accidente de circulaţie soldate cu rănirea gravă a unei persoane şi vătămarea corporală uşoară a

altor 15.

Poliţia Rutieră le mai recomandă conducătorilor auto:

Înainte de a pleca la drum, informaţi-vă temeinic despre condiţiile meteo şi starea drumurilor!

Circulaţi cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara acestora, când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cubică umedă;

Folosiţi corespunzător atât sistemul de iluminare-semnalizare cât şi cel de climatizare şi dezaburire, pentru a vedea şi a putea fi văzuţi în trafic. Reamintim că legislaţia rutieră prevede obligativitatea folosirii luminilor de întâlnire, în afara localităţilor şi în timpul zilei;

Păstraţi în mers o distanţă suficientă pentru a putea opri în condiţii de siguranţă;

Echipaţi autovehiculul cu pneuri corespunzătoare; Verificaţi periodic acumulatorul acestuia;

Nu bruscaţi comenzile şi folosiţi cu preponderenţă frâna de motor;

În zilele cu ploi, lapoviţă sau ninsoare, acţionaţi din timp ştergătoarele de parbriz; Operatorii de transport ce deţin autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, au obligaţia legala de a monta pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, pe perioadele şi pe drumurile stabilite

Nu în ultimul rând, rugăm conducătorii auto începători să evite pe cât posibil conducerea autovehiculului în condiţii de drum alunecos, pe timp de noapte sau pe distanţe mari, dată fiind experienţa redusă şi riscul implicării în evenimente rutiere nedorite. De asemenea, le reamintim că, dacă au mai puţin de un an de practică, viteza maximă admisă în afara localităţilor este cu 20 km/h mai mică.