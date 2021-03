ACŢIUNEA „ALCOHOL &DRUGS „

Poliţia Română a organizat acţiuni rutiere, în toată ţara, pentru combaterea conducerii pe drumurile publice a autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive.

Poliţiştii au aplicat 8.181 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 178 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului şi 8.003 reprezentând alte sancţiuni potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice.

De asemenea, au fost reţinute 561 de permise de conducere, dintre care 199 pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului.

De asemenea, au fost constatate 156 de infracţiuni, dintre care 69 pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului, iar 15 pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa substanţelor psihoactive.

Exemple:

Un conducător auto a fost depistat conducând un autoturism, pe Drumul Naţional 1, în judeţul Prahova, în timp ce se afla sub influenţa substanţelor psihoactive (CAN-ABIS). În cauză, a fost întocmit dosar penal.

Un alt bărbat a fost depistat conducând un autoturism, în municipiul Giurgiu, în timp ce se afla sub influenţa substanţelor psihoactive (pozitiv HEROINĂ şi AMFET-AMINĂ). Şi pe numele acestuia, a fost întocmit dosar penal.

Alţi doi şoferi au fost depistaţi la volan, în timp ce se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice, (0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, respectiv 0,66 mg/l). Şi în cele 2 cazuri, a fost întocmit dosar penal.