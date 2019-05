ACŢIUNE STRADALĂ DE CONŞTIENTIZARE DE ZIUA MONDIALĂ FĂRĂ TUTUN

Share This





















În fiecare an, pe 31 mai, OMS împreună cu partenerii de pe glob marchează „Ziua Mondială fără Tutun” . Campania reprezintă o oportunitate pentru creşterea gradului de conştientizare în rândul populaţiei privind efectele nocive ale consumului de tutun şi ale fumatului pasiv, precum şi pentru descurajarea utilizării acestuia sub orice formă. Campania cheamă la acţiune toţi factori decidenţi, susţinând politicile eficiente de reducere a consumului de tutun şi activarea tuturor sectoarelor implicate în lupta pentru controlul tutunului.

În anul 2019, atenţia campaniei se îndreaptă către riscurile apariţiei şi dezvoltării bolilor pulmonare, cauzate de consumul de tutun şi de expunerea pasivă la fumul de tutun.

Tema din acest an, „Tutunul şi bolile pulmonare”, se focalizează pe impactul negativ pe care îl are fumatul asupra sănătăţii pulmonare, de la cancer până la bolile respiratorii cronice şi TBC.

Fumatul reprezintă principala cauză a cancerului pulmonar, responsabil pentru mai mult de 2/3 din decesele cauzate de acest tip de cancer la nivel global. Fumatul activ sau pasiv şi particulele inhala-bile din ambientul căminului sunt principalii factori de risc pentru bronhopneumopatiile obstructive cronice (BPOC). Astmul, care lim-iteazăactivitateafizicăşicontribuie la dizabilităţi este exacerbat de fumat; fumatul şi astmogenii ocupaţionali au fost singurele riscuri cuantificate pentru astm. Tuberculoza este agravată de fumat, acesta putând compromite eficacitatea medicaţiei specifice.

Pe glob, în anul 2015, 3,2 milioane persoane au decedat din cauza BPOC, o creştere de 11,6% faţă de 1990, în timp ce 400 000 de persoane au decedat din cauza astmului, o scădere de 26,7% faţă de

1990.

Copiii reprezintă segmentul de populaţie cel mai vulnerabil la expunerea fumului de tutun, în special în primii ani de viaţă, prezentând riscuri crescute pentru boli ale tractului respirator superior şi inferior.

România raportează în anii recenţi o prevalenţă a fumătorilor curenţi (minimum o dată în ultima săptămână) de 27,2% din populaţia ?15 ani în 2014, ceea ce o situează între statele europene cu nivel mediu al prevalenţei fumatului, în progres faţă de anii ’90 datorat alinierii la politicile anti-tabac promovate de UE.

Există diferenţe mari între genuri (40,8% la bărbaţi, faţă de 22% la femei). Cel mai recent studiu (Ancheta stării de sănătate prin interviu), realizat de Institutul Naţional de Statistică în 2014, semnalează faptul că 1/4 din populaţia rezidentă ?15 ani fumează, 19,6% dintre acestia fiind fumători zilnici.

În România, in anul 2017, numărul deceselor cauzate de bolile aparatului respirator a crescut cu 961 faţă de anul 2016; mortalitatea specifică a crescut de la 65,5 la 69,9/100 000 locuitori. Astfel, numărul deceselor prin BPOC se ridica la 6 231 (28,1/100 000 loc), notabil mai mare decât în 2016 – 5 916 (26,6/100 000 loc). Tot în anul 2017, numărul deceselor cauzate de tuberculozăera de 927 (4,2/100 000 loc), ceva mai mic decât în 2016 – 972 (4,4/100 000 loc).

Cu această ocazie,Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, în colaborare cu partenerii săi, Primăria Municipiului Târgovişte, Scoala Prof. ,Paul Banica”, Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa şi Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa, va organiza un Marş Stradal în data de 31.05.2019, între orele 11:00 -12:30, pe traseul Şcoala Prof. Paul Banică Tgv. – str. Moldovei – str. Vasile Voiculescu – str. Tudor Vladimirescu – str. Cetăţii -Bulevardul Mircea cel Bătrân -Piaţa Tricolorului şi retur.