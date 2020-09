ACŢIUNE PENTRU COMBATEREA PRINCIPALELOR CAUZE GENERATOARE DE ACCIDENTE GRAVE

Viteza, indisciplina pietonilor, a bicicliştilor şi neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor sau pietonilor reprezintă principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave. Poliţia Română, prin structurile rutiere, a derulat, timp de 7 zile, la nivel naţional, o acţiune pentru siguranţa în trafic.

Astfel, în perioada 7 – 13 septembrie a.c., sub coordonarea Direcţiei Rutiere, au fost organizate şi desfăşurate acţiuni prin care s-a urmărit prevenirea şi combaterea acestor cauze ale accidentelor grave.

În perioadă de referinţă, poliţiştii au constatat 822 de infracţiuni, dintre care 495 de infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi 327 de altă natură.

De asemenea, poliţiştii au aplicat 40.877 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 39.214 la legislaţia rutieră (14.931 au fost pentru viteză neregulamentară, 3.662 au fost aplicate pietonilor pentru diferite abateri, alte 2.066 bici-cliştilor, 796 pentru neacordare de prioritate pietonilor, 297 pentru neacordarea priorităţii vehiculelor şi 17.462 alte sancţiuni).

Au fost reţinute 4.879 de permise de conducere, dintre care 1.927 pentru depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime legale admise, 586 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice, 786 pentru neacordarea priorităţii de trecere pietonilor, 306 pentru neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor şi 1.274 pentru nerespectarea altor norme rutiere care atrag suspendarea dreptului de a conduce.

Totodată, au fost retrase 1.316 de certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecţiuni tehnice sau neîndeplinirea unor obligaţii legale.

În primele opt luni ale acestui an, numărul accidentelor rutiere grave a scăzut cu aproape 20%, cel al persoanelor decedate în urma acestor evenimente a scăzut cu peste 10%, iar cel al persoanelor rănite grav a scăzut cu 22%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave au fost viteza (17,8%), indisciplina pietonilor (15,8% din total), indisciplina bicicliştilor (12,9%), neacor-darea priorităţii de trecere pietonilor (8,7%) şi neacor-darea priorităţii de trecere vehiculelor (8,2%).