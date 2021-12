Acțiune a polițiștilor rutieri pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și droguri la volan

În perioada 6-12 decembrie a.c., sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul I.G.P.R., polițiștii de la rutieră din județul Dâmbovița, sprijiniți de structurile de ordine publică, au acționat pentru prevenirea accidentelor de circulație, în special a celor produse ca urmare a conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau drogurilor.

Activitățile s-au înscris în Calendarul de activități al Organizației Polițiilor Europene (ROADPOL).

Astfel, în cele 7 zile de acțiune, polițiștii au testat cu aparatul etilotest 623 de persoane și au depistat și sancționat contravențional 9 conducători auto care se aflau la volanul unor autovehicule sub influența alcoolului, aceștia prezentând alcoolemii cu o valoare sub limita de 0,40 mg/l alcool.

Totodată, polițiștii au întocmit 6 dosare penale pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.De asemenea, cu ocazia opririi în trafic, șoferii au fost informați cu privire la riscurile pe care le implică conducerea autovehiculelor sub influența alcoolului sau drogurilor.

În perioada 11-12 decembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au întocmit mai multe dosare penale sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice.

Astfel, trei bărbați au fost depistați, în localitățile Târgoviște, Răscăieți și Voia, în timp ce conduceau autoturisme fără a poseda permis de conducere. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că, în două dintre cazuri, autovehiculele ar fi fost încredințate pentru a fi conduse pe drumul public.

De asemenea, un bărbat de 59 de ani, a fost surprins de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Răcari, pe drumul județean 601 A, în localitatea Slobozia Moară, în timp ce conducea un autoturism având suspendată exercitarea dreptului de a conduce.

Polițiștii au procedat la testarea cu aparatul etilotest a șoferului, acesta prezentând o alcoolemie cu o valoare de 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, o femeie de 54 de ani, din Glod, care avea exercitarea dreptului de a conduce suspendată, a fost depistată de polițiști, în orașul Fieni, în timp ce conducea un autoturism.

Alți doi bărbați de 33 și 57 de ani, care se aflau sub influența alcoolului au fost surprinși în trafic în timp ce conduceau autovehicule în localitățile Valea Voievozilor și Colacu. Cei doi, în urma testării cu aparatul etilotest, au prezentat alcoolemii cu o valoare peste 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, respectiv peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.