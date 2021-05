ACOR, la ora bilanţului, conducerea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, prezentă la Adunarea Generală a Filialei Judeţene Dâmboviţa

A avut loc Adunarea Generală a Filialei Judeţene Dâmboviţa a Asociaţiei Comunelor din România (ACOR), în cadrul căreia a fost prezentat bilanţul activităţii din anul 2020 şi au fost supuse aprobării mai multe hotărâri ce vizează activitatea filialei judeţene în anul 2021.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, a participat, alături de vicepreşedintele Antonel Jîjîie şi secretarul general al judeţului, Dănuţ Nicolae Popa Stănescu, la acest eveniment, în cadrul căruia a fost evidenţiată activitatea din anul 2020 a ACOR, o activitate extrem de bună de-a lungul timpului, comunele dâmboviţene fiind foarte bine reprezentate la nivel naţional. Prezidată de preşedintele ACOR Dâmboviţa, Dorinel Soare, primarul comunei Niculeşti, întâlnirea a vizat, în principal, subiecte referitoare la activitatea economică a organizaţiei, îndeosebi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs, la discuţii fiind prezenţi atât preşedintele ACOR, Emil Drăghici, primarul comunei Vulcana-Băi, cât şi subprefectul judeţului, Maria Manea.

De asemenea, cu acest prilej, a fost aprobată structura pe funcţii a Consiliului Director al Filialei Judeţene Dâmboviţa a ACOR, dar şi alegerea membrilor şi a cenzorului acestuia. Astfel, pentru mandatul 2020 – 2024, Consiliul Director va avea în componenţa sa edilii următoarelor unităţi administrativ-teritoriale din judeţ: preşedinte – Dorinel Soare (Niculeşti), primvicepreşedinte -Constantin Stroe (Şotânga), vicepreşedinţi – Teodora Anghelescu (Bezdead), Emanuel Spătaru (Răzvad), Adina Stoican (Bilciureşti), Ion Dicu (Pietroşiţa), Victor Gheorghe (Cojasca), Vlăduţ Niculae (Aninoasa) şi secretar -Constantin Alexandru (Măneşti).

Reprezentanţii ACOR s-au implicat în sprijinirea unor proiecte importante pentru buna dezvoltare a comunităţilor locale, nefiind uitate nici interesele cetăţenilor şi priorităţile de investiţii pe plan local. Obţinerea de resurse, dar şi crearea de forme specifice de instruire privind afacerile rurale şi managementul instituţional local reprezintă unele dintre cele mai mari avantaje ale acestei asociaţii, însă la fel de importante sunt şi împrumuturile obţinute de administraţiile locale pentru dezvoltare sau eforturile făcute în vederea îmbunătăţirii condiţiilor oferite de sistemul educaţional din zonele rurale. Cu acest prilej, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, i-a felicitat pe reprezentanţii Asociaţiei Comunelor din România şi i-a asigurat de o bună cooperare şi în viitor: „Vă felicit şi vă mulţumesc pentru implicarea dumneavoastră în viaţa comunităţilor pe care le reprezentaţi! Vă asigur de cooperarea autorităţilor judeţene şi de dorinţa noastră de a vă fi aproape dumneavoastră şi cetăţenilor pe care îi reprezentaţi aici. Am speranţa că, fiind cât mai aproape de comunele dâmboviţene şi fiind în contact direct problemele şi provocările cu care acestea se confruntă, putem găsi împreună soluţiile cele mai potrivite.

Am toată încrederea în capacitatea dumneavoastră de a contribui la dezvoltarea comunităţilor pe care le reprezentaţi şi sunt convins că veţi continua cu aceeaşi dăruire. Salut prezenţa la această şedinţă şi a domnilor primari din Prahova, Argeş, Galaţi şi Giurgiu. Vreau să vă asigur, în calitatea mea de preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, aşa cum bine ştiu domnii primari din Dâmboviţa, că voi fi alături de toate comunităţile locale, indiferent de culoarea politică. Am avut discuţii deschise cu toţii primarii despre buget şi vom aproba, în cadrul Programului de Dezvoltare Locală, proiecte importante. Suntem singurul judeţ care are un astfel de program la nivelul consiliului judeţean. De mâine, toate primăriile pot depune proiecte în cadrul acestui program. Deşi bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa este cu 40% mai mic decât anul trecut, împreună cu aparatul tehnic ne asumăm dezvoltarea comunităţilor locale pentru că împreună putem avea o gândire unitară. Închei prin a ura mult succes tuturor!”