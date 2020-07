ACCIDENTE RUTIERE IN CARE AU FOST IMPLICATE AUTOTURISME CU VOLANUL PE PARTEA DREAPTĂ

În 24 din cele 25 de accidente rutiere, produse în prima jumătate a acestui an, în care au fost implicate autoturisme cu volanul pe partea dreaptă, vina a aparţinut conducătorilor acestor vehicule. Acest tip de autovehicul asigură o vizibilitate redusă în cazul depăşirilor, şoferul trebuind să pătrundă pe contrasens mai mult decât ar fi nevoie în cazul autovehiculelor cu volanul pe partea stângă.

De cele mai multe ori, accidentele rutiere în care sunt implicate autovehicule cu postul de conducere pe partea dreaptă sunt produse din vina şoferilor acestora, pe fondul unei depăşiri neregulamentare.

Acest tip de autovehicul asigură o vizibilitate redusă faţă de traficul din sens opus, motiv pentru care conducătorul auto, pentru a depăşi sau a efectua o altă manevră prin care îşi schimbă direcţia de deplasare, este nevoit să pătrundă pe celălalt sens de deplasare, mai mult decât ar fi nevoie ca în cazul autovehiculelor cu postul de conducere pe partea stângă.

Totodată, situaţia devine şi mai riscantă pe timp de noapte sau în condiţii meteo nefavorabile (ceajă, ploaie, ninsoare).

In primele 6 luni ale acestui an s-au produs 25 de accidente rutiere grave cu implicarea autovehiculelor cu post de conducere pe partea dreaptă, soldate cu decesul a 16 persoane şi rănirea gravă a altor 24. În 24 dintre cele 25 de accidente, vina a aparţinut şoferilor acestor autovehicule.

Anul trecut, conducătorii de autovehicule cu post de conducere pe partea dreaptă au fost implicaţi în 90 de accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 35 de persoane şi 88 rănite grav. În cazul a 77 de accidente, vina a aparţinut conducătorilor acestor autovehicule, evenimente în urma cărora 32 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 77 au suferit leziuni grave.

În anul 2018, conducătorii de autovehicule cu post de conducere pe partea dreaptă au fost implicaţi în 102 accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 28 de persoane şi 106 rănite grav.

Poliţia Română, prin Direcţia Rutieră, a transmis o solicitare Regiei Autonome -Registrul Auto Român, prin care s-a propus ca aceste autovehicule să fie omologate numai după mutarea postului de conducere pe partea stângă şi asigurarea celorlalte norme tehnice de admitere în circulaţie, care ar decurge în urma modificărilor.

La rândul său, Registrul Auto Român a precizat că în conformitate cu prevederile directivei 2007/46/CE referitoare la omologarea vehiculelor rutiere şi a principiilor privind libera circulaţie a mărfurilor în cadrul Uniunii Europene, statele membre nu pot interzice înmatricularea vehiculelor care au fost omologate comunitar de un alt stat membru.

La nivelul R.A.R, normele tehnice specifice impuse pentru aceste autovehicule se referă numai la echiparea cu faruri care emit un fascicul luminos asimetric, orientat spre partea dreaptă a drumului şi în cazul în care aceste autovehicule sunt echipate cu o singură lampă de ceaţă spate, la amplasarea lămpii respective pe partea stângă a autovehiculului. Vă recomandăm să conduceţi fără bruscarea comenzilor vehiculelor şi să efectuaţi fiecare manevră doar după o temeinică asigurare.

Evitaţi efectuarea depăşirilor care, în condiţiile unui trafic rutier aglomerat, pot fi extrem de periculoase.

Circulaţi cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor concrete din trafic, în special când se circulă în coloană. De asemenea, pentru un plus de siguranţă, se impune şi mărirea distanţei în mers între vehicule.

În condiţiile unui trafic aglomerat sau a apariţiei blocajelor rutiere, păstraţi-vă calmul, nu blocaţi intersecţiile şi nu vă angajaţi în depăşirea unei coloane de autovehicule.

Dată fiind experienţa redusă, recomandăm conducătorilor auto începători să evite, pe cât posibil, conducerea autovehiculului pe timp de noapte sau pe distanţe mari.

Toţi ocupanţii autovehiculelor trebuie să utilizeze centura de siguranţă!

Pietonilor le recomandăm să traverseze numai prin locurile marcate corespunzător, după o temeinică asigurare şi să evite deplasarea pe partea carosabilă.