ACCIDENT LA BARAJUL VĂCĂREŞTI

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa a desfăşurat un exerciţiu de cooperare şi conducere, cu forţe şi mijloace în teren, având ca temă „Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generate de inundaţii în urma avarierii Barajului Văcăreşti”.

SCENARIUL EXERCIŢIULUI

fn data de 23.05.2018 a.c., în contextul avertizărilor meteorologice şi hidrologice COD ROŞU valabile pentru judeţul Dâmboviţa, din cauza precipitaţiilor abundente căzute în ultimele 48 ore, s-au acumulat debite importante pe cursurile râurilor din judeţ, situaţie constatată şi pe cursul râului Dâmboviţa, la Barajul Văcăreşti.

fn aceste condiţii, la ora 11.00, SHI Văcăreşti a anunţat că, la Barajul Văcăreşti, datorită întreruperii alimentării cu energie electrică, inclusiv a alimentării din sursele de rezervă, s-au blocat uvrajele de descărcare a apelor, existând pericolul avarierii Barajului Văcăreşti şi afectării (inundării) unor localităţi situate în aval.

Măsuri:

– executarea acţiunilor de primă intervenţie la nivelul Barajului Văcăreşti;

– înştiinţarea autorităţilor, alarmarea populaţiei;

– alertarea forţelor specializate şi realizarea imediată a acţiunilor de protecţie a populaţiei, animalelor şi bunurilor;

– întrunirea de urgenţă, la ordin, a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă (CLSU) sau a centrelor de coordonare şi conducere a intervenţiei (CJCCI);

– asigurarea funcţionării fluxului informaţional-decizional.

Situaţia operativă specială nr. 2

fn data de 23.05.2018, ora 11:30, CLSU Lucieni a anunţat despre faptul că, după primirea mesajului de înştiinţare referitor la accidentul de la Barajul Văcăreşti şi efectuarea activităţii de monitorizare a zonei, s-a constatat începerea inundării localităţii Lucieni (partea de est şi sud-est), din cauza debitului mare din precipitaţii şi a efectului de remuu (variaţia înălţimii apei unui râu, atunci când este împiedicată mişcarea firească de curgere). Evenimentul pune în pericol populaţia, animalele, operatorii economici, instituţiile şi infrastructura din localitate.

La ora 11:45, SHI Văcăreşti a anunţat că, la Barajul Văcăreşti, ca efect al blocării uvrajelor şi atingerii nivelelor maxime ale apei în baraj, s-a produs deversarea coronamentului digului, fiind necesară aplicarea măsurilor stabilite în Planul de acţiune în caz de accident la Barajul Văcăreşti, fiind solicitată demararea acţiunii de înştiinţare a CLSU posibil a fi afectate (Răcari, Brezoaele, Braniştea, Cornăţelu, Dragomireşti, Gura Şuţii, Lunguleţu, Nucet, Perşinari, Poiana, Slobozia Moară, Sălcioara, Ulmi, Tărtăşeşti, Văcăreşti).

Situaţia operativă specială nr. 3

Pe 23.05.2018, la ora 12:00, CLSU Conţeşti a anunţat despre faptul că unda de viitură generată pe râul Dâmboviţa, de deversarea coronamentului Barajului Văcăreşti, a ajuns în localitatea Crângaşi din comuna Conţeşti, ameninţând populaţia, animalele, operatorii economici, instituţiile şi infrastructura din această localitate, fiind posibilă şi afectarea celorlalte localităţi ale comunei Conţeşti.

Măsuri:

– stabilirea (în CLSU) şi implementarea măsurilor de protecţie a populaţiei: alarmare, evacuare, asigurare mijloace de primă necesitate;

– asigurarea monitorizării permanente a evoluţiei situaţiei operative, iar pe baza observaţiilor din teren – transmiterea rapoartelor operative;

– alertarea pentru intervenţie a capabilităţilor necesare;

– asigurarea informării publice cu privire la efectele evenimentului, măsurile întreprinse, măsurile de protecţie, precum şi privind evoluţia evenimentului.

OBIECTIVELE GENERALE ALE EXERCIŢIULUI: – asigurarea măsurilor de înştiinţare/avertizare/alarmare;

– antrenamentul structurilor în cadrul CJCCI şi CLSU;

– verificarea funcţionării fluxului informaţional-decizional;

– verificarea modului de asigurare a capa-bilităţilor necesare intervenţiei;

– realizarea unei bune cooperări pentru o acţiune intergrată şi eficientă a forţelor participante.

FORŢE PARTICIPANTE LA EXERCIŢIU:

I.S.U. „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa:

Personal de conducere, Grupa

Operativă, alte persoane cu atribuţii pe linia de

activitate a obiectivului, cu 2 autoturisme

muncă operativă – 11 persoane;

Detaşamentul de pompieri Târgovişte

(ţintă – com. Lucieni): 1 APIC, 1 ACI, 1

motopompă Novus (2000 l/min), 1 microbuz – 5

persoane

Detaşamentul de pompieri Titu (ţintă -com. Conţeşti): 1 APIC, 1 ACI, 1 motopompă Volvo (10000 l/min) – 5 persoane;

Garda de intervenţie Răcari (ţintă -com. Conţeşti): 1 ASAS, 1 ACI, 1 motopompă Novus (2000 l/min) – 5 persoane;

Detaşamentul Pucioasa (ţintă – com. Conţeşti): 1 microbuz – 1 persoană. Alte forţe:

– Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa;

– Sistemul Hidrotehnic Independent Văcăreşti;

– Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa;

– Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa;

– Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa;

– Garnizoana Târgovişte;

– Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa; Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa;

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Dâmboviţa;

În astfel de situaţii – ACCIDENTE HIDROTEHNICE

Populaţia care locuieşte în aval de construcţiile hidrotehnice, prin Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU), trebuie: să cunoscă locul de adunare în caz de evacuare;

să cunoască timpul avut la dispoziţie; La părăsirea locuinţei:

să întrerupă alimentarea cu electricitate, gaz, apă;

să ia din locuinţă lucruri de strictă necesitate: documente de identitate, hrană, haine, pături, medicamente, lumânări, lanterne;

să rerspecte instrucţiunile autorităţilor.