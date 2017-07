Share This





















Pe fundalul discuţiilor recente privind medicamentele generice şi în urma îngrijorărilor transmise de Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice din România, Ministerul Sănătăţii este primul şi cel mai important avocat al drepturilor pacienţilor români. Sub nicio formă şi în niciun fel de circumstanţe, nu va accepta ca dreptul pacienţilor la medicamente ieftine şi de calitate să fie pus sub semnul întrebării. În aceeaşi măsură, sub absolut nicio condiţie, nu va permite ca medicamentele de pe piaţa românească să fie afectate în raport cu numărul, cantitatea sau preţul acestora.

Ministerul Sănătăţii şi Guvernul României au la dispoziţie instrumente şi mijloace legale, pe care le vor folosi, pentru a se asigura ca accesul cetăţenilor la medicamente ieftine şi de calitate nu este periclitat.

Precizăm pe această cale că echipa de la Ministerul Sănătăţii, în parteneriat cu specialiştii din Ministerul de Finanţe, de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, sub coordonarea Primului Ministru, lucrează la strategia privind piaţa medicamentelor şi importatorilor.

În acest sens, au avut loc mai multe runde de întâlniri şi consultări cu reprezentanţii producătorilor de medicamente din România, iar vocea lor a fost auzită. Suntem siguri că împreună vom găsi cele mai bune soluţii care să avantajeze pacienţii români, fără să afecteze însă activitatea companiilor. Ne dorim un parteneriat onest, corect şi transparent cu fiecare companie de medicamente care îşi desfăşoară activitatea în ţara noastră.

După cum Ministerul Sănătăţii, în colaborare strânsă cu celalte ministere de linie din Guvern, a găsit cea mai bună formulă pentru a derula fără nicio sincopă programul de burse pentru rezidenţi, la fel va proceda şi în cazul medicamentelor generice. În acest scop, există întregul sprijin al Guvernului, expertiza şi experienţa unor buni specialişti în domeniul politicii medicamentului.