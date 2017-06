Share This





















Pe parcursul a două zile, întreprinderile simulate şi firmele de exerciţiu active în Centrala Reţelei Firmelor de Exerciţiu/Întreprinderilor Simulate din România (ROCT) au simulat desfăşurarea de activităţi cu profil economic, în vederea consolidării educaţiei antreprenoriale.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, şi vicepreşedintele Claudia Gilia au participat la cea de-a treia ediţie a Târgului „Tineri Întreprinzători din Mediul Virtual”, eveniment organizat de Asociaţia Tinerilor Întreprinzători din Mediul Virtual (TIMV).

Principalele obiective ale târgului au vizat consolidarea abilităţilor studenţilor în domeniul tranzacţiilor comerciale, intensificarea relaţiilor de colaborare între participanţi cu scopul creării unui cadru propice pentru dezvoltarea activităţii de tranzacţionare şi promovarea conceptului de întreprinderi simulate/firme de exerciţiu atât în rândul studenţilor, cât şi printre reprezentanţii locali ai mediului privat.

O dată pe an, tinerii studenţi şi elevi se reunesc la târgul de întreprinderi simulate din municipiul Târgovişte pentru a concura şi arăta munca depusă de-a lungul anului. Târgul Tinerilor Întreprinzători din Mediul Virtual 2017 este un eveniment educaţional care încurajează studenţii şi elevii, în egală măsură, să-şi lărgească orizonturile în ceea ce priveşte lumea antreprenorială şi mediul de afaceri pe care societatea se bazează.

Evenimentul este un bun prilej prin care studenţii au ocazia să se reunească, să interacţioneze şi să tran-zacţioneze. Târgul se derulează pe 4 secţiuni: „Cel mai bun catalog”, „Cel mai bun stand”, „Cel mai bun spot publicitar”, „Cea mai bună prezentare PowerPoint”. Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, încurajează derularea unor asemenea activităţi, pe care le consideră utile şi benefice în vederea consolidării unei societăţi performante, cu forţă de muncă adaptată nevoilor pieţei: „Ca de fiecare dată, pentru mine este o reală plăcere să vin la Universitatea „Valahia” şi să mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Sunt dintre aceia care cred că dacă s-a întâmplat ceva bun în judeţul Dâmboviţa în aceşti ani a fost înfiinţarea Universităţii „Valahia”, existenţa ei fiind un lucru de referinţă şi un lucru de care trebuie să fim mulţumiţi. Vreau să vă îndemn să credeţi în profesia dumneavoastră, vreau să vă îndemn să credeţi că Universitatea „Valahia” este în măsură să vă asigure o pregătire care să vă permită să accesaţi diverse posturi atât în administraţia publică, cât şi în mediul privat. Am primit, de la o serie de agenţi economici dâmboviţeni, referinţe bune despre absolvenţii Universităţii „Valahia”, lucru pe care îl găsesc îmbucurător. Vreau, de asemenea, să aveţi curajul să treceţi de la această activitate – din mediul virtual, la o activitate practică. După mulţi ani în care s-au înregistrat regrese, inclusiv în ceea ce priveşte economia judeţului Dâmboviţa, suntem în situaţia fericită în care avem investitori serioşi, care au venit în judeţul Dâmboviţa şi care au nevoie de forţă de muncă cu un anumit grad de calificare. Cred că în această situaţie, aveţi o şansă extraordinară. Vă recomand ca, în momentul în care accesaţi anumite joburi, să aveţi tăria să ştiţi şi să credeţi în calităţile dumneavoastră. Important este să aveţi convingerea că profesia respectivă vă caracterizează şi că puteţi da tot ce e mai bun în profesia pe care v-aţi ales-o!”

La rândul său, vicepreşedintele CJD, Claudia Gilia, a transmis participanţilor următoarele: „Eu am încredere în inteligenţa voastră, în spiritul vostru antreprenorial, în originalitatea voastră. Am sesizat aceste lucruri, atunci când am văzut standurile. Dragii mei, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceţi! Nu renunţaţi la visurile voastre, fiţi foarte pragmatici şi fiţi de ajutor comunităţii din care proveniţi”.

În cadrul TIMV, judeţul Dâmboviţa a fost reprezentat de Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi de Colegiul Economic „Ion Ghica”, care au avut un total de 9 standuri din 16, Consiliul Judeţean Dâmboviţa fiind partener în cadrul acestui proiect.

La eveniment au mai participat: Gabriel Croitoru, preşedintele Asociaţiei Tinerilor Întreprinzători din Mediul Virtual, Mircea Duică decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice – UVT, Gelu Rusescu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Dâmboviţa, Suzana Ilie, directorul Colegiului Economic „Ion Ghica” din Târgovişte, Gabriela Teodorescu, prorectorul Universităţii Valahia, Constantin Pehoiu, preşedintele Senatului Universităţii „Valahia”.