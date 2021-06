A RATAT TRANSFERUL LA DINAMO, DAR NU REGRETĂ

Marian Aioani (21 de ani), convocat la echipa naţională U23 pentru turneul pre-olimpic din Spania, nu regretă că nu a ajuns să evolueze pentru Dinamo.

Tânărul portar al Chindiei Târgovişte s-a aflat în trecut pe radarul lui Dinamo, dar dâmboviţenii au împiedicat transferul, fiind nemulţumiţi de propunerea „câinilor roşii”.

Aflat în cantonamentul echipei naţionale U23, Aioani a fost întrebat dacă regretă faptul că transferul nu s-a concretizat.

„Nu regret. Poate nu a fost momentul oportun să plec, poate nu au fost înţeleşi cu clubul meu. Pe viitor nu ştiu ce se va întâmpla, unde voi putea ajunge”, a declarat Aioani, de loc din Buftea.

Marcel Ghergu, preşedintele Chindiei Târgovişte, a explicat în luna martie, la GSP Live, de ce a picat transferul.

„Dinamo l-a vrut încă de acum trei ani pe Aioani. Au tot dorit să-l transfere, l-au vrut chiar şi sub formă de împrumut. Au fost tot felul de încercări, dar am considerat că e mult mai bine să joace. Nu ştiu dacă în urmă cu trei ani ar fi jucat la Dinamo. Cred că jucătorul a înţeles şi a făcut o alegere bună rămânând la noi.

Nu poţi să ţii un jucător cu forţa, dar nici nu poţi da curs unei oferte neatractive. Dinamo nu ne-a făcut o ofertă pe bani. Era vorba de un împrumut şi un schimb de jucători, iar noi nu am acceptat”, a dezvăluit Marcel Ghergu, la emisiunea GSP Live.