A PLECAT VALENTIN ALEXANDRU

Atacantul sosit în iarnă de la Dunărea Călăraşi nu a fost păstrat în lot de Viorel Moldovan şi a semnat cu nou promovata, Gloria Buzău

Începutul de săptămână ia adus Gloriei Buzău încă două transferuri pentru Liga 2. Echipa antrenată de Ilie Stan a ajuns, astfel, la patru achiziţii de când a promovat.

După mijlocaşul Valentin Munteanu (29 de ani, ex Dunărea Călăraşi) şi portarul Relu Stoian (23 de ani, ex Sepsi OSK Sfântu Gheorghe), SCM Gloria a ajuns la un acord cu fundaşul Marius Ioniţă şi atacantul Valentin Alexandru, iar cei doi au şi fost prezentaţi oficial.

Marius Ioniţă (28 de ani) este originar din Buzău, iar ultima dată a evoluat la Energeticianul, atât în Liga 3, cât şi în Liga 2. Pentru echipa din Petroşani a strâns 27 de apariţii în acest sezon şi 4 goluri. În cariera sa a mai trecut pe la Dinamo, Dinamo II, Unirea Urziceni, Concordia Chiajna, Olimpia Satu Mare, ACS Berceni, SC Oţelul şi AFC Hărman.

„Născut la Buzău şi crescut la LPS, Marius Ioniţă a debutat în fotbalul mare la Dinamo Bucureşti (U19) şi a evoluat de-a lungul carierei la echipa a doua din „Ştefan Cel Mare”, Oţelul Galaţi, ACS Berceni, AFC Hărman, Unirea Urziceni şi Concordia Chiajna, cu ultimele două în primul eşalon al fotbalului românesc. Marius revine acasă după ce sezonul trecut a jucat în eşalonul secund, pentru ACS Energeticianul”, scrie SCM Gloria despreIoniţă.

Valentin Alexandru (27 de ani) vine de la Chindia, echipă pentru care a jucat în acest an în 11 meciuri şi a înscris 3 goluri. Echipa din Târgovişte a promovat în Liga 1, însă atacantul nu a fost păstrat în lot. În prima partea a sezonului recent încheiat a evoluat la Dunărea Călăraşi, în Liga 1, în 9 meciuri, pentru care a marcat un gol. Cu Dunărea a reuşit promovarea în prima ligă acum două sezoane.

Cu actualul antrenor al Gloriei Buzău, Ilie Stan, a colaborat în sezonul 2011/2012, la Victoria Brăneşti. În cariera sa a mai jucat pentru Săgeata Năvodari, Juventus Bucureşti, CS Otopeni, Academica Clinceni, Gloria Popeşti Leordeni, Pandurii Târgu Jiu şi Concordia Chiajna.

„A doua achiziţie este atacantul Valentin Alexandru, proaspăt promovat în Liga I cu Chindia Târgovişte, dar a preferat să lucreze sub comanda lui Ilie Stan la Buzău.

Atacantul originar din Popeşti Leordeni a mai evoluat în cariera sa pentru Victoria Brăneşti, Juventus Bucureşti, CS Otopeni, Academica Clinceni, Gloria Popeşti Leordeni, Pandurii Târgu Jiu şi Concordia Chijna. Pentru aceste două echipe din urmă, cât şi la Dunărea, a bifat meciuri în Liga 1, pentru care a înscris două goluri”, scrie SCM Gloria despre Alexandru.

Sursa: Liga2.prosport.ro