A început seria de consultări ale conducerii Consiliului Județean Dâmbovița cu primarii dâmbovițeni, pe marginea bugetului pe anul 2022

Timp de trei zile, la sediul forului administrativ județean, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, se va întâlni cu primarii dâmbovițeni ce au fost invitați să participe la o serie de consultări a căror temă centrală o constituie alocările bugetare pe anul în curs, în baza Legii nr. 317/28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022.

Deschisă la inițiativa președintelui Corneliu Ștefan, pe 10 ianuarie 2022, s-a desfășurat prima întâlnire a administrației publice județene cu edilii localităților: Aninoasa, Bărbulețu, Bezdead, Bilciurești, Brănești, Băleni, Buciumeni, Bucșani, Cândești, Comișani, Dărmănești, Dobra, Doicești, Dragomirești, Fieni, Glodeni, Gura Ocniței, Iedera, Lucieni, Mănești, Moroeni, Malu cu Flori, Niculești, Petrești, Pietrari, Pietroșița, Raciu, Râu Alb, Răzvad, Runcu, Șotânga, Tătărani, Ulmi, Valea Lungă, Vârfuri, Văleni-Dâmbovița, Vișinești, Voinești, Vulcana-Băi și Vulcana-Pandele.

Utilizarea de către Consiliul Județean Dâmbovița a sumelor repartizate în baza legii bugetului de stat pentru: susținerea programelor de dezvoltare locală, susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, repartizarea sumelor din cote defalcate din impozitul pe venit către unităţile administrativ-teritoriale (UAT-uri) – pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, a programelor de infrastructură locală, pentru cheltuielile de funcționare ale unităților administrativ-teritoriale, dar și posibilitățile reale de dezvoltare a localităților dâmbovițene sunt subiectele principale care, zilele acestea, îi aduc la masa consultărilor pe reprezentanții administrației publice din județul nostru.

În anul 2021, prin Legea nr. 5 a bugetului de stat, fondul la dispoziția consiliului județean a fost de 27.134 mii lei, față de suma alocată prin Legea nr. 317/28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022, și anume 32.994 mii lei. Astfel, bugetul pentru anul 2022 este cu aproximativ 15% mai mare față de suma alocată anul trecut. Acesta înseamnă că, având finanțare, programele de dezvoltare județeană și locală vor putea continua, în folosul cetățenilor, în calitate de principali beneficiari.

La ședința de astăzi, din partea Consiliului Județean Dâmbovița au participat: vicepreședinții Luciana Cristea și Antonel Jîjîie, secretarul general al județului Dănuț Nicolae Popa Stănescu, administratorul public Cristian Avanu, directorul Vasile Dinu – Direcția Generală Infrastructură Locală, directorul Carmen Igescu – Direcția Economică, Buget, reprezentanți ai Cabinetului Președintelui.

Președintele Corneliu Ștefan a subliniat: „Și în acest an, am avut în vedere ca, la repartizarea alocărilor bugetare, să facem o distribuire echilibrată, în raport cu nevoile comunităților locale. Noi vom continua să susținem investițiile locale. Consiliul Județean Dâmbovița va continua să fie un partener important pentru unitățile administrativ-teritoriale, atât prin Programul Județean de Dezvoltare Locală, cât și în cadrul oricăror inițiative locale care au scopul de a aduce un plus de progres orașelor și comunelor care le inițiază”.