A început Campania „Săptămâna prevenirii criminalităţii”

In perioada 03-07 aprilie 2017 se derulează evenimentul „Săptămâna prevenirii criminalităţii”.

Manifestările implică organizarea unei suite de activităţi informativ – preventive, în special in spaţiul public sau cu participarea reprezentanţilor mass-media, pentru diseminarea mesajelor către un număr cat mai mare de beneficiari, obiectivele vizate fiind sensibilizarea cetăţenilor cu privire la necesitatea adoptării unor măsuri de autoprotecţie, precum şi prezentarea consecinţelor ce decurg din comiterea de infracţiuni.

Acţiunile au un caracter unitar la nivel naţional, tematica abordată fiind selectată în baza priorităţilor Poliţiei Române pentru anul 2017, respectiv a altor domenii de interes instituţional.

În acest sens, agenda prevăzută pentru Campania „Săptămâna Prevenirii Criminalităţii” este următoarea:

1. Luni, 03.04.2017 -prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului.

2. Marţi, miercuri, 0405.04.2017 – siguranţa în mediul online.

3. Joi, 06.04.2017 – prevenirea violenţei în mediul familial.

4. Vineri, 07.04.2017 -siguranţa rutieră.

„Pentru prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, domeniu rezervat zilei de 03.04.2017, în municipiile şi oraşele din judeţ, au fost realizate acţiuni de informare a populaţiei prin distribuire de materiale informativ-preventive şi discuţii cu cetăţenii, pentru prevenirea infracţiunilor de înşelăciune prin „metoda accidentul” şi a furturilor.

În staţiile CFR şi în proximitatea acestora precum şi în trenurile de călători, poliţiştii din cadrul structurii de poliţie transporturi, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul structurii de prevenire au distribuit călătorilor materiale informativ preventive pentru prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului.

La o unitate de învăţământ gimnazial din mun. Târgovişte, un specialist din cadul Muzeului Poliţiei Române a realizat o expunere cu tema „Securitatea obiectelor ce fac parte din patrimonial muzeal”.

La nivelul secţiilor de poliţie, în zonele agricole ale judeţului, lucrătorii de poliţie au organizat întâlniri cu agricultorii/proprietarii de terenuri agricole, în vederea instruirii cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea infracţionalităţii în perioada sezonului agricol.

Pentru domeniul „siguranţa în mediul online”, rezervat zilelor de 04-05.04.2017, s-au organizat întâlniri în unităţi de învăţământ cu elevi, cadre didactice şi părinţi, abordându-se problematica în ansamblu (pornografie infantilă, cyber-bulling, trafic de persoane). Totodată, elevilor le-au fost prezentate riscurile la care se expun prin participarea la diferite jocuri online, măsuri ce pot fi întreprinse pentru prevenirea vic-timizării, etc.

Pe site-ul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dâmboviţa va fi postat un material informativ preventiv cuprinzând recomandări adresate copiilor şi adolescenţilor cu privire la siguranţa în mediul online.

În parteneriat cu Organizaţia „Salvaţi Copiii”, la Centrul de Prevenire a Criminalităţii s-a organizat o sesiune de informare având drept grup ţintă elevi de gimnaziu, cu participarea unui specialist în domeniu.

Pentru prevenirea violenţei în mediul familial domeniu rezervat zilei de 06.04.2017: la Centrul de Prevenire a Criminalităţii se va organiza o activitate în cadrul Campaniei de prevenire „Aripi Frânte”, având grup ţintă studenţi din cadrul Universităţii Valahia Târgovişte, Facultatea de Administraţie Publică, la care vor participa reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse.

De asemenea, pentru prevenirea violenţei în mediul familial, la Centrul de Prevenire a Criminalităţii va avea loc o întâlnire între o persoană privată de libertate, încarcerată la Penitenciarul Târgşor pentru săvârşirea de infracţiuni contra familiei şi elevi.

La nivel teritorial, poliţiştii de proximitate şi cei de la posturile de poliţie vor organiza întâlniri tematice cu elevi de gimnaziu şi liceu; vor fi abordate cu precădere subiecte privind violenţa în mediul familial, identificarea formelor de violenţă, cauzele, efectele, modalităţi de semnalare, rolul instituţiilor implicate în soluionarea cazurilor de violenţă intrafamilială.

Pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră domeniu rezervat zilei de 07.04.2017, se vor desfăşura următoarele activităţi: la Centrul de Prevenire a Criminalităţii va fi organizată o activitate preventivă cu implicarea unei clase înscrise în Proiectul „Şcoala Siguranţei Tedi”, la finalul căreia elevii vor fi răsplătiţi cu diplome şi premii.

La nivelul judeţului, poliţiştii din cadrul structurilor de poliţie rutieră şi secţii/posturi de poliţie comunale vor organiza întâlniri cu elevii din unităţile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal, atât din mediul urban cât şi rural. Subiectele abordate vor face referire la situaţia accidentelor rutiere înregistrate în zona de competenţă, principalele cauze de producere, respectarea regulilor de circulaţie rutieră pe drumurile publice de către toţi participanţii la trafic, etc”, a precizat comisar şef de poliţie Nina Tatiana Neacşu, compartimentul de Analiză şi Prevnire a Criminalităţii.