A început campania electorală pentru alegerile europarlamentare

Campania electorală pentru alegerile europarlamentare a început, oficial, sâmbătă, pe 27 aprilie, ora 00:00 şi se termină pe 25 mai 2019, ora 7:00. fn cursă pentru Parlamentul European s-au înscris 13 partide şi trei candidaţi independenţi: Gregoriana Tudoran, George Simion şi Petre Costea.

Partidul Social Democrat schimbă aproape întreaga garnitură de europarlamentari şi vine în faţa electoratului român cu nume noi.

Lista pentru europarlamentare este deschisă de Rovana Plumb, preşedintele PSD Dâmboviţa, care este susţinută de PSD şi pentru postul de comisar european.

In 2019, social- democraţii mizează să obţină între 10-12 mandate pentru Parlamentul European. De altfel, ţinta pe care conducerea partidului a trasat-o liderilor din teritoriu este să nu scadă sub procentul de 30%.

In ceea ce priveşte strategia de campanie, social-democraţii merg pe campania door to door şi „la firul ierbii”. Astfel PSD va împinge în faţă miniştrii şi secretarii de stat care vor fi prezenţi la toate mitingurile şi vor comunica electoratului proiectele şi finanţările implementate de guvernarea PSD.

„Patrioţi în Europa. România merită mai mult” este principalul mesaj pe care PSD îl transmite şi că România trebuie să aibă drepturi egale cu cele ale statelor membre UE şi să fie respectată.

Cristian Stan: Pe 26 mai, PSD merită un vot consistent de încredere

Primarul municipiului Târgovişte, Cristian Stan care este preşedinte PSD Târgovişte şi secretar PSD Dâmboviţa, a scris pe pagina sa de socializare, un mesaj clar şi concis, subliniind importanţa alegerilor europarlamentare din data de 26 mai 2019, întârind ideea că pe 26 mai, Partidul Social Democrat merită un vot consistent de încredere.

Edilul Cristian Stan a făcut şi o scurtă radiografie a obiectivelor de investiţii cu finanţare prin PNDL la nivelul Târgoviştei. Nu a omis să puncteze şi investiţiile cu finanţare europeană, ba mai mult, a ţinut să-i mulţumescă ministrului Rovana Plumb, preşedinte PSD Dâmboviţa şi candidatul numărul unul pe lista PSD la europarlamentare pentru tot ajutorul pe care la acordat administraţiei târgoviştene în accesarea de proiecte, atât pe filieră guvernamentală, cât şi, în mod direct, pe programe europene.

” Dăm astăzi, startul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare şi mesajul meu vine să întărească o convingere în rândul românilor: Partidul Social Democrat rămâne forţa politică nr. 1 a României. Lucrurile bune din România sunt parte a unui parcurs mai larg, iar o echipă puternică trimisă la Bruxeljes înseamnă o forţă în plus aici, în ţară. Înseamnă o forţă în plus aici, în Dâmboviţa, în Târgovişte. Vă vorbesc deschis şi direct, aşa cum m-aţi cunoscut şi cum vă cunosc. Am avut de la început o legătură primar – cetăţean bazată pe corectitudine, respect, decenţă şi reciprocitate. V-am cerut încredere şi mi-aţi acordat-o cu generozitate, punând voi temelia unei schimbări radicale în dezvoltarea capitalei de judeţ. Voi sunteţi co-autorii tuturor lucrurilor bune care s-au întâmplat în oraşul nostru în ultimii 4 ani de zile şi, dacă e să priviţi retrospectiv la schimbarea care s-a produs, să fiţi mândri că voi aţi făcut-o posibilă. ln urmă cu 3 ani vă ceream un vot de încredere pentru a încerca să dăm o şansă acestui municipiu. Şi v-am spus că #NuAvemTimpDeJoacă, pentru că Cetatea ne obligă să-i onorăm trecutul imens. Ce s-a întâmplat în aceşti 3 ani a fost incredibil şi puţini credeau că putem ţine acest ritm de efort continuu. Municipiul s-a transformat în toate privinţele, a devenit mai luminos, mai ofertant din punct de vedere al confortului urban, mai atrăgător. Şi, cel mai important, zone care păreau abandonate total (unele chiar în cartiere cu pretenţii) au fost readuse la viaţă şi date în folosinţă prin reabilitări urbane complete.

Nu sunt vorbe pe hârtie, ci fapte probate cu cifre. Câteva exemple:

o Prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), cu sprijinul Guvernului României, am accesat în ultimii 3 ani nu mai puţin de 43 de proiecte în valoare totală de 38 milioane lei!

o Prin programe cu fonduri europene, am depus, până astăzi, 12 proiecte şi am semnat, deja, 4 contracte de finanţare. Valoarea totală a investiţiilor cu bani europeni depăşeşte 100.000.000 euro!

Avem investiţii în toate domeniile de infrastructură posibile: în reabilitare stradală, locuri de joacă, în infrastructura socială şi, foarte important, avem cel mai mare program de investiţii din istoria municipiului în infrastructura educaţională: creşe, grădiniţe, şcoli, licee. Avem deschise, deja, zeci de şantiere de investiţii şi vor urma alte câteva zeci. Pentru că dezvoltarea se face cu ziduri noi, cu transpiraţie, cu sacrificiu.

Nu voi face acum descriere fiecărui proiect, pentru că voi fi acolo, în mijlocul dumneavoastră, pe fiecare şantier, la fiecare zid construit, la fiecare săpătură de buldozer. Am fost învăţat că munca e în teren, nu la birou şi aşa vreau să-mi duc mandatul.

Sigur, toate astea au fost şi sunt posibile pentru că muncim în echipă. Iar echipa mea e formată din oameni buni şi inimoşi, din oameni care au înţeles să sprijine municipiul Târgovişte. Şi vreau să-i mulţumesc doamnei Rovana Plumb pentru tot ajutorul pe care ni la acordat în accesarea de proiecte, atât pe filieră guvernamentală, cât şi, în mod direct, pe programe europene. Vreau să mulţumesc Guvernului Partidului Social Democrat care a înţeles să dedice o mare parte din fonduri dezvoltării de infrastructură în comunităţi.

Vedeţi dumneavoastră, nimic nu se face de unul singur şi nimic trainic nu se face decât cu multe mâini aduse împreună. De aceea, e de datoria mea să spun că, pe 26 mai, Partidul Social Democrat merită un vot consistent de încredere. Pentru că nu putem schimba lucrurile fundamental decât având o echipă câştigătoare pe toate fronturile: aici, la Târgovişte, la Dâmboviţa, în România, în Europa. O victorie pe linie în toate aceste puncte va da şi măsura forţei noastre.

Haideţi să fim cu toţii parte a unui succes important şi să ne dăm noi înşine şansa de care avem nevoie!”, a consemnat primarul municipiului Târgovişte, Cristian Stan, pe pagina sa de socializare.

La finalul intervenţiei de pe pagina sa de socializare, primarul municipiului Târgovişte, Cristian Stan a scris -România Merită Mai Mult!

România va avea 32 de reprezentanţi în Parlamentul European care vor fi aleşi în 26 mai.

Ordinea candidaţilor pe buletinele de vot este următoarea:

Poziţia nr. 1 – Partidul Social Democrat Poziţia nr. 2 – Alianţa electorală „Alianţa 2020 USR Plus”

Poziţia nr. 3 – Partidul PRO România

Poziţia nr. 4 – Uniunea Democrată Maghiară

din România

Poziţia nr. 5 – Partidul Naţional Liberal Poziţia nr. 6 – Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – ALDE Poziţia nr. 7 – Partidul PRODEMO Poziţia nr. 8 – Partidul Mişcarea Populară Poziţia nr. 9 – Partidul Socialist Român Poziţia nr. 10 – Partidul Social Democrat Independent

Poziţia nr. 11 – Partidul România Unită Poziţia nr. 12 – Uniunea Naţională pentru Progresul României

Poziţia nr. 13 – Blocul Unităţii Naţionale BUN Poziţia nr. 14 – Gregoriana-Carmen Tudoran Poziţia nr. 15 – George-Nicolae Simion Poziţia nr. 16 – Peter Costea