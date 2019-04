A fost stabilită ordinea partidelor pe buletinele de vot

Share This





















Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit, prin tragere la sorţi, ordinea partidelor pe buletinul de vot la alegerile europarlamentare din 26 mai. În urma procedurii, pe primele trei locuri sunt PSD, Alianţa 2020 USR PLUS şi Partidul Pro România.

Următoarele poziţii sunt ocupate de UDMR, PNL, ALDE, Partidul PRODEMO, PMP, Partidul Socialist Român, Partidul Social Democrat Independent, Partidul România Unită, UNPR, Blocul Unităţii Naţionale – BUN.

Pe ultimele poziţii pe buletinul de vot se află candidaţii independenţi – Gregoriana-Carmen Tudoran, George Nicolae Simion şi Peter Costea.

Conform deciziilor BEC, au fost admise candidaturile propuse de PSD, PNL, Alianţa Electorală 2020 USR PLUS, ALDE, UNPR, Pro România, UDMR, PMP, Partidul România Unită, Partidul Socialist Român, Blocul Unităţii Naţionale (BUN), Partidul Social Democrat Independent. La PRODEMO, Biroul Electoral Central a admis în parte lista, respingând candidatura Alexandrei Gafiţa pe motiv că nu are vârsta de 23 de ani împliniţi până în ziua alegerilor.

Campania electorală pentru alegerile europarlamentare începe pe 27 aprilie.