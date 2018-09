A fost stabilit calendarul examenului de Evaluare Naţională 2019

Share This





















Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, în acest an şcolar examenul de Evaluare Naţională a fost programat mai târziu cu o săptămână faţă de vara trecută. Concret, înscrierea absolvenţilor clasei a VlII-a la Evaluarea Naţională 2019 se va face în perioada 3 – 7 iunie, iar prima probă va avea loc pe 18 iunie. În perioada 3 – 7 iulie 2019 va avea loc completarea opţiunilor din fişele de înscriere pentru admiterea la liceu, iar repartizarea la liceu va avea loc pe 12 iulie.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se va calcula ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII- a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calendarul Evaluării Naţionale 2019

3 – 7 Iunie 2019 Înscrierea absolvenţilor

18 Iunie 2019 Proba scrisă limba şi literatura română

20 Iunie 2019 Proba scrisă matematică

21 Iunie 2019 Proba limba şi literatura maternă – pentru elevii care au studiat această disciplină

25 Iunie 2019 – până la ora 12:00 – Afişarea primelor rezultate

25 Iunie 2019 – intervalul orar 14:00 – 20:00 Înregistrarea contestaţiilor

29 Iunie 2019 Afişarea rezultatelor finale

Calendar admitere la liceu

3 – 7 Iulie 2019 Completarea opţiunilor din fişele de înscriere pentru admiterea la liceu

4 – 8 Iulie 2019 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

12 Iulie 2019 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a

VIII-a