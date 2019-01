A fost stabilit calendarul evaluărilor naţionale la clasele II, IV, VI şi VIII

Share This





















Potrivit unui ordin al MECT, Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. Examenul se desfaşoară şi în 2019 într-o singură sesiune, atât candidaţii proveniţi din învăţământul de stat, cât şi cei din învăţământul particular au dreptul sa susţină examenul fără taxă.

Media obţinută la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a este un criteriu esenţial pentru admiterea în învăţământul liceal.

Calendarul EN VIII în anul 2019 este următorul:

3 – 7 iunie – Înscrierea elevilor

7 iunie – Încheierea cursurilor pentru clasa a VlII-a

18 iunie – Limba şi literatura română – probă scrisă 20 iunie – Matematică – probă scrisă

21 iunie – Limba şi literatura maternă – probă scrisă

25 iunie – Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la

ora 12:00)

25 iunie- Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 –

20:00)

26-28 iunie – Soluţionarea contestaţiilor

29 iunie – Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

Probele din cadrul evaluărilor naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor desfăşura în anul şcolar 2018-2019, în intervalul 7 – 23 mai 2019. Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în perioada 7 – 10 mai. Probele scrise la limba română şi limba maternă sunt programate în 7 mai, fiind urmate a doua zi (8 mai) de testele de citire la cele două discipline. Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9 mai, în timp ce proba de limbă română (scris şi citit) pentru elevii din rândul minorităţilor naţionale se va desfăşura în data de 10 mai.

Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: limba română (14 mai), matematică (15 mai) şi limba maternă (16 mai).

Elevii claselor a VI-a vor susţine evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 22 mai (limbă şi comunicare) şi 23 mai (matematică şi ştiinţele naturii).