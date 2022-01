A fost semnat contractul pentru extinderea Unităţii de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Târgoviște

0 0

Un nou pas important pentru extinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Târgoviște a fost făcut de către președintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ștefan, care a semnat contractul de lucrări ce are ca obiect „Reabilitarea investiției de bază – lucrări de extindere a Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște” pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Târgoviște”.

Cu o abordare complexă și integrată, proiectul urmărește ca indicatori precum scăderea timpului de așteptare al pacienților până la primul consult, respectiv până la externarea sau internarea pe secții, creșterea capacității de preluare a pacienților din accidente cu victime multiple, creșterea capacității de preluare a victimelor unor dezastre care ar afecta alte orașe din județ sau județele limitrofe, încadrate în zone cu risc crescut pe hărțile de hazard, sau scăderea costurilor de operare să se înscrie între carcateristicile activității desfășurate în cadrul Unității de Primiri Urgențe.

La semnarea contractului au participat și vicepreședinții Luciana Cristea și Antonel Jîjîie și administratorul public al județului, Cristian Avanu.

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Târgoviște” are valoarea totală de 8.113.657,07 lei.Prin proiect, se va extinde Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, ea urmând să beneficieze și de echipamente și componente necesare funcționării și eficientizării serviciilor de sănătate publică pe care le desfășoară permanent. Această etapă presupune realizarea unui tronson nou de clădire dedicat urgențelor vitale și amenajarea de spații adecvate pentru urgențele nonvitale și pediatrice și, în plus, achiziționarea de aparatură modernă care să răspundă nevoilor specifice unei unități de primiri urgențe: 10 monitoare de funcții vitale; 4 defibrilatoare; 4 electrocardiografe; un aparat de radiologie digitală; un sistem de perfuzie sub presiune; 2 truse de instrumentar chirurgical; 2 aspiratoare secreții; 2 injectomate cu infuzomate; un ventilator portabil; o stație centrală de monitorizare; un ecograf staționar; un monitor triaj cu manșete de diferite mărimi pentru urgențele pediatrice; mobilier pentru spațiile de așteptare; tărgi pentru transportul pacienților