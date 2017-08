A fost semnat contractul de finanţare pentru cel mai mare proiect de infrastructură de transport al judeţului Dâmboviţa

Share This





















In sala Unirii a Consiliului Judeţean Dâmboviţa s-a semnat contractul de finanţare pentru Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 şi DJ 101B pe traseul limită judeţ Prahova – Moreni – Gura Ocniţei -Răzvad – Ulmi – Târgovişte – Comişani -Bucşani – Băleni – Dobra – Finta -Bilciureşti – Cojasca – Corneşti – Butimanu – Niculeşti – limită judeţ Ilfov”, proiect depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 -Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Contractul de finanţare a fost semnat de către ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, şi preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea. La eveniment au participat: Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon, ministrul Apărării Naţionale, Adrian Ţuţuianu, vicarul eparhial, preot Ionuţ Ghibanu, subprefectul judeţului Dâmboviţa, Florina Mureşan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Claudia Gilia, parlamentari dâmboviţeni – Oana Vlăducă, Carmen Holban, Titus Corlăţean, Dumitru Lupescu, primarul municipiului Târgovişte, Cristian Stan, primarul municipiului Moreni, Dinu Constantin, reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale care sunt tranzitate de drumurile judeţene incluse în proiect, consilieri judeţeni, alţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, astfel: valoarea totală a proiectului este de 211.822.388,29 lei, din care 179.511.725,29 lei – contribuţie nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, reprezentând un procent de 85% din cheltuielile eligibile aleproiectului, 27.454.734,46 lei – contribuţie nerambursabilă din bugetul naţional, reprezentând un procent de13% din cheltuielile eligibile ale proiectului, 4.223.805,30 lei – contribuţie de la bugetul local al judeţului Dâmboviţa, reprezentând un procent de 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului, şi 632.123,24 lei – contribuţie de la bugetul local al judeţului Dâmboviţa, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului. Obiectivul general al proiectului este accelerarea creşterii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor deviaţă ale comunităţilor locale din judeţul Dâmboviţa prin stimularea mobilităţii, rezultat al modernizării infrastructurii judeţene de transport şi asigurării conectivităţii indirecte la reţeaua TEN-T. Durata de implementare a proiectului este de 45 luni.

În deschiderea evenimentului, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a prezentat proiectul şi a subliniat importanţa semnării acestui contract de finanţare din perspectiva îmbunătăţirii infrastructurii de transport a judeţului Dâmboviţa, prilej cu care a mulţumit tuturor factorilor implicaţi înproiect. Totodată, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa a menţionat faptul că această investiţie de anvergură este un pas semnificativ pentru dezvoltarea judeţului Dâmboviţa, însă nu va fi unicul, în viitor urmând a fi demarate de către instituţia noastră şi alte proiecte menite să răspundă nevoilor dâmboviţenilor.

De asemenea, Rovana Plumb, ministru delegat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, are confirmat, în faţa celor prezenţi la întâlnire, însemnătatea acestui proiect atât pentru judeţul Dâmboviţa, cât şi pentru Regiunea Sud Muntenia.

La rândul lor, ministrul Adrian Ţuţuianu şi directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, au evidenţiat impactul pe care această investiţie îl va avea asupra evoluţiei judeţului Dâmboviţa, mulţumind şi felicitându-i pe toţi cei care s-au implicat în proiect până la acest moment.

Investiţia presupune modernizarea traseului interjudeţean (format din 4 drumuri judeţene), pe o lungime de 62,12 km, de-a lungul cărora vor fi realizaţi următorii indicatori, care vor contribui atât la fluidizarea, cât şi la siguranţa circulaţiei: 37 staţii pentru pasageri/transport public, 8 alveole pentru mijloacele de transport public, piste pentru biciclişti (cu două sensuri) – cu o lungime de 3,94 km, 69,93 km trotuare şi alei pietonale, precum şi alţi indicatori aferenţi tehnicii corespunzătoare asigurării traficului în condiţii de siguranţă (indicatoare rutiere, parapete de protecţie, marcaje, stâlpi reflectorizanţi etc.). Lungimile de drum care urmează a fi reabilitate pe fiecare drum judeţean inclus în proiect sunt următoarele: 7,37 km (DJ 720), 5,80 km (DJ 720B), 8,13 km (DJ 101B) şi 40,82 km (DJ 711). În plus, proiectul vizează şi reabilitarea a 4 poduri existente pe traseul interjudeţean, respectiv: pod pe DJ 720B, la Nisipurile, în comuna Ulmi (km 3+865), pod pe DJ 720, în comuna Gura Ocniţei (km 3+350), pod pe DJ 711, peste pârâul Racoviţa, în comuna Băleni (km 16+050) şi pod pe DJ 711, peste canal, în comuna Cojasca (km 35+414). Un număr de 16 localităţi urmează a fi tranzitate de drumurile judeţene amintite anterior, şi anume: municipiul Moreni, comuna Gura Ocniţei, comuna Răzvad, comuna Ulmi, municipiul Târgovişte, comuna Comişani, comuna Bucşani, comuna Băleni, comuna Dobra, comuna Finta, comuna Bilciureşti, comuna Cojasca, comuna Corneşti, comuna Butimanu, comuna Niculeşti.