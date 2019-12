A fost făcut primul pas pentru ieftinirea carburanţilor Aviz pozitiv pentru eliminarea supraaccizei

Share This





















Primul pas pentru ieftinirea carburanţilor a fost făcut: proiectul de eliminare a supraaccizei la motorină şi benzină a fost avizat pozitiv în Comisia de buget-finanţe din Camera Deputaţilor.

Deputaţii din Comisia de buget au aprobat, marţi, în unanimitate, eliminarea supraaccizei la carburanţi. Proiectul iniţiat de PNL va merge în plenul Camerei Deputaţilor, unde miercuri va fi dat votul decisiv, informează Realitatea Plus.

Iniţiativa a fost depusă de PNL la jumătatea acestui an şi vizează diminuarea accizei la carburanţi la nivelul anterior majorării operate în a doua parte a anului 2017.

Dacă va trece de plenul Camerei, eliminarea supraaccizei de 7 euro-cenţi la litru va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2020. Rămâne de văzut dacă eliminarea accizei de circa 30 de bani per litru se va vedea în preţul final.

Legea a fost adoptată tacit în urmă cu o lună şi jumătate de Senat, aflându-se de atunci în forul deci-zonal, Camera Deputaţilor, fără a fi dezbătut.

De asemenea, Comisia de buget a decis ca de la 1 ianuarie 2020 să fie eliminată supraimpozitarea contractelor de muncă cu timp parţial, în vederea aplicării unei baze de calcul pentru contribuţiile sociale şi a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate în funcţie de salariul realizat şi nu în funcţie de salariul de bază minim brut pe ţară.

Proiectul, iniţiat de 53 de parlamentari liberali, va intra în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz. (MC)