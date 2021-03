În urma campaniei naţionale de verificare a stabilirii şi a acordării ajutorului social şi pentru identificarea măsurilor de creştere a ocupării de către persoanele apte de muncă, derulată de Ministerul căror venit este doar cel din ajutorul Muncii, a fost identificat un număr de 14.000 per- social. soane fara studii finalizate la nivel primar sau gim- Pentru a creşte şansele de nazial – persoane care nu au un loc de muncă şi al angajare pe piaţa muncii a acestor persoane este nevoie de îmbunătăţirea nivelului de educaţie, pe de o parte, dar şi de existenţa cadrului de formare pentru a obţine o calificare profesională. În acest sens, prin programul „A doua Şansă”, Ministerul Educaţiei va asigura locuri pentru persoanele apte de muncă, dar nu au studiile primare sau gimnaziale finalizate, oriunde există această nevoie. De asemenea, vor fi asigurate locuri şi condiţii pentru ca aceste persoane să poată obţine o calificare profesională care, ulterior, să le permită angajarea pe piaţa muncii. Ministerul Muncii, prin instituţiile specializate, va oferi consiliere şi sprijin pentru ca beneficiarii programului „A doua Şansă” să se poată angaja pe piaţa muncii cât mai repede posibil. Prin parteneriatul încheiat între cele două ministere se doreşte îmbunătăţirea nivelul de educaţie a populaţiei apte de muncă, aflate în situaţii de sărăcie şi ajutor social, dar şi creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii. În acelaşi timp, credem că educaţia şi măsurile active de ocupare pot fi soluţii care să contribuie la îmbunătăţirea vieţilor celor aflaţi în situaţii dezavantajate.

