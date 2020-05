A apărut prima tabletă educaţională românească, parte a unui proiect social

Share This





















Prima tabletă educaţională românească, lansată în cadrul unei conferinţe online dedicate educaţiei digitale, este rezultatul muncii unei echipe coordonate de europarlamentarul Victor Negrescu şi formate din cadre didactice, antreprenori din domeniul digital, reprezentanţi ai societăţii civile şi personalităţi publice. Dispozitivul mobil conţine aplicaţii şi materiale educaţionale adaptate învăţământului digital, iar iniţiatorii proiectului îşi propun distribuirea gratuită, prin intermediul instituţiilor de învăţământ, a câtorva sute de tablete educaţionale către copii din zonele cele mai defavorizate, precum şi organizarea de cursuri şi formări specializate pentru elevi şi profesori, oferirea de ghiduri de utilizare şi dezvoltarea de iniţiative destinate creşterii calităţii procesului educaţional.”Am creat, împreună cu o echipă diversă de oameni care doresc să sprijine educaţia românească în această perioadă dificilă, o tabletă românească, integrând soluţii informatice existente, în aşa fel încât tableta să devină un instrument educaţional, uşor de folosit de către copii şi de către cadrele didactice”, a declarat Victor Negrescu. Tableta este adaptată nevoilor educaţionale, oferă acces la aproximativ 100 de aplicaţii şi site-uri educaţionale, are un sistem de control la distanţă, conţine instrumente de control parental şi este supravegheată pentru a se asigura folosirea sa exclusivă în scopuri educaţionale de către elevi şi şcoli.Eurodeputatul a precizat că, deşi şcoala s-a mutat în mediul online, un număr mare de copii suferă din cauza lipsei de dispozitive pentru educaţia digitală şi de acces la internet: „Avem cifrele Ministerului Educaţiei, care subliniază că există 250.000 de copii fără acces la dispozitive conectate la internet. Avem însă şi un studiu IRES, care arată că aproximativ 900.000 de copii au posibilităţi limitate ori inexistente de a folosi astfel de dispozitive sau o conexiune permanentă. Este clar că în România există mari carenţe în ce priveşte accesul la educaţie, şi mai ales accesul la educaţie digitală. Iar educaţia, chiar şi sub formă online sau digitală, nu ar trebui să fie un privilegiu. Noi am decis să ne implicăm şi îndemnăm şi alţi actori sociali şi economici să se implice pentru a ajuta copiii din România să menţină contactul cu şcoala”, a afirmat europarlamentarul român.Victor Negrescu a amintit că, în calitate de membru în Comisia pentru Cultură şi Educaţie din Parlamentul European, a transmis Comisiei Europene şi statelor membre un apel pentru asigurarea accesului generalizat la educaţie digitală, susţinut de zeci de europarlamentari din mai multe state membre şi grupuri politice. De altfel, Comisia Europeană va lansa în curând o strategie privind educaţia digitală, iar europar-lamentarul român a fost desemnat recent raportor al Parlamentului European privind construirea acestor politici.Conferinţa Educaţia Digitală în Europa a fost organizată la iniţiativa eurodeputatului Victor Negrescu, în parteneri-at cu Biroul de legătură al Parlamentului European în România, cu participarea reprezentanţilor Comisiei Europene, Parlamentului European şi a mai multor reprezentanţi din domeniile educaţiei şi digital.