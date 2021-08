A amenințat polițiștii pe o rețea de socializare, după ce i-au reținut permisul

Ca urmare a unei postări publicate pe o rețea de socializare, de către un bărbat de 40 de ani, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj, faptă prevăzută de art. 257 din Codul Penal, deținerea de droguri pentru consum propriu fără drept, faptă prevăzută de art. 4 din Legea nr. 143/2000 și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, faptă prevăzută de art. 342 din Codul Penal.

Precizăm că persoana în cauză, în cursul serii de 30 iulie a.c., a fost implicată într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Aceasta a fost condusă la o unitate medicală unde i-au fost prelevate probe de sânge și urină, iar din rezultatele preliminare, testul a fost pozitiv pentru consumul unor substanțe interzise. În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută de art. 336 din Codul Penal. În dimineața de 2 august, în urma unei acțiuni a polițiștilor, persoana respectivă a fost prinsă, aflân-du-se în custodia oamenilor legii pentru a se efectua activități procedurale în cauză.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea activității infracționale și dispunerea măsurilor prevăzute de lege.