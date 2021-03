A ajuns cu maşina în râul Sabar

Echipaje de pompieri au au intervenit în cazul unui accident rutier după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă şi a plonjat în pârâul Sabar în localitatea Crovu, comuna dâmboviţeană Odobeşti.

Din informaţiile preliminare exista probabilitatea ca şoferul să fie prins în autoturism.

La locul accidentului, salvatorii de la Detaşamentul Titu s-au deplasat cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi un echipaj de ambulanţă SMURD.

În sprijinul acestora au fost trimise de la Detaşamentul Târgovişte o autospecială de desarcerare grea şi un echipaj cu barcă pneumatică.

Sosiţi la locul evenimentului, salvatorii au găsit autoturismul în apă până la plafon şi au desfăşurat imediat operaţiuni de extragere a autoturismului din albia pârâului, cu ajutorul troliului din dotarea autospecialei de descarcerare. Apa avea o adâncime de cca. 2 m. Din fericire în autoturism nu era încarcerată nicio persoană.

Din verificările efectuate, poli-tistii au stabilit ca un barbat de 53 de ani, din Odobeşti, în timp ce ar fi condus un autoturism, pe raza localităţii Crovu, deşi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, ar fi plonjat cu autovehiculul într-un râu.

În autoturism se mai afla o femeie, pasageră. Persoanele în cauză nu au necesitat acordarea de îngrijiri medicale.

Totodată, conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, prezentând o alcoolemie cu o valoare peste 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal şi efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, faptă prevazută de art. 336 din Codul Penal.