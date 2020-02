90 DE PERCHEZIŢII PENTRU DESTRUCTURAREA GRUPĂRILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ

Share This





















In perioada 31 ianuarie – 12 februarie 2020, peste 380 de poliţişti de combatere a criminalităţii organizate, împreună cu D.I.I.C.O.T., au acţionat pentru documentarea activităţii infracţionale a 102 persoane, dintre care 38 au fost reţinute sau arestate.

In cadrul activităţilor operative pentru destructurarea grupurilor infracţionale specializate în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic de droguri şi spălare de bani, au fost confiscate sau indisponibilizate bunuri, produse şi bani, astfel: Bani: 27.938 de lei, 17.360 de euro, 100 de dolari, 20.728 de ruble ruseşti, 720 de lei moldoveneşti, 1.039 de lei falşi, 1.900 de euro falşi, 21.800 de dolari falşi. Echipamente I.T.:

1 sistem DVR, 11 HDD, 10 laptopuri, o unitate centrală, 6 tablete, 76 de telefoane mobile, 29 de cartele SIM, 27 de medii de stocare, 6 dispozitive bluetooth,

2 microcipuri şi 2 microbaterii. Din cate

goria drogurilor şi a produselor acciz-abile: 637 de comprimate de ecstasy, 1.300 de grame de ecstasy, 9.504 grame de cannabis, 37 de doze de cannabis, o ţigară de cannabis, 16,5 grame amfeta-mină, 2 grame MDMA, 144 de comprimate MDMA, 1,5 grame DMT, 87,5 grame de haşiş, 19.747 de grame de masă vegetală, 39 de plante cannabis, 10 grame substanţă pulverulentă, 1 aparat de vidat, 6 cântare electronice şi 16 grindere.

De asemenea, poliţiştii au indisponibilizat 5 autoturisme, un teren, 46 de imobile, 2.940 de pachete de ţigări, o armă albă, un aparat foto şi un reportofon.

In activităţile desfăşurate de 385 de poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au fost angrenaţi şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, luptători de la acţiuni speciale şi jandarmi.