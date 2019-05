9 MAI, triplă semnificaţie: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al doilea război mondial

Share This





















In fiecare an, în această zi, se sărbătoreşte pacea şi unitatea în Europa. Ziua Uniunii Europene marchează istorica declaraţie de la 9 mai 1950, a ministrului francez de externe Robert Schuman, prin care propunea un plan de colaborare economică între Franţa şi Germania, pentru eliminarea rivalităţilor seculare dintre cele două state. Decizia a fost luată de Consiliul European de la Milano, în 1985. Pe parcursul istoriei, data de 9 mai a marcat evoluţia României de trei ori, respectiv proclamarea independenţei de stat a României la 9 mai 1877, Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial la 9 mai 1945 şi Ziua Europei. Deputatul PSD, Claudia Gilia a transmis un mesaj cu prilejul zilei de 9 mai: „Dragi prieteni,

De-a lungul istoriei milenare, continentul nostru a suferit mari pierderi din cauza războaielor care au curmat vieţi, au distrus popoare întregi şi au slăbit economiile ţărilor europene. Uniunea Europeană s-a născut la capătul celui de-al Doilea Război Mondial ca semn că viaţa umană, cultura comună, credinţa şi prosperitatea socio-economică sunt mai presus de orice cucerire.

Astăzi, noi avem privilegiul să trăim într-o Europă unită, prosperă, o Europă a păcii şi dezvoltării comune.

Imediat după 1989, românii au visat că vor putea călători, studia şi munci liberi în Europa. A existat un consens la nivel social şi politic că trebuie să facem parte din comunitatea europeană. Au fost ani în care s-a muncit mult şi s-au făcut mari sacrificii. Din fericire, astăzi, românii se bucură de aceleaşi drepturi pe care le are orice european în UE: poate călători, învăţa sau munci oriunde doreşte fără viză, paşaport sau alte restricţii.

Mai mult decât atât, putem beneficia de bani europeni, la noi acasă, pentru a pune pe picioare propriile afaceri.

Astăzi, putem utiliza fondurile europene pentru dezvoltarea comunităţilor locale: de la asfaltarea drumurilor, conectarea gospodăriilor la reţelele de apă/canal şi până la construcţii de spitale, şcoli sau susţinerea agriculturii.

Astăzi, orice elev, student sau profesor poate beneficia de un stagiu de studiu în străinătate prin Programul de mobilitate Erasmus+. Tinerii pot căpăta noi experienţe, cunoştinţe şi aptitudini pentru a deveni mai competitivi pe piaţa muncii.

România a devenit mai puternică alături de celelalte state ale Uniunii Europene. Zestrea culturală şi istorică a României a completat patrimoniul comun european şi, în acelaşi timp, este mai bine cunoscută la nivel internaţional.

Românii pot pierde aceste privilegii dacă nu vor avea apărători destoinici şi patrioţi în Parlamentul European. MCV trebuie eliminat, altfel, ţara noastră poate fi sancţionată oricând de politicienii de la Bruxelles. Nu este corect ca unele ţări precum România şi Bulgaria să fie monitorizate şi sancţionate, iar altele să încalce toate regulile.

Cetăţenii europeni trebuie trataţi în mod egal, nu se mai permite dublu standard nici când este vorba de drepturi sau valori şi nici când este vorba de mărfuri şi produse alimentare. Românii trebuie să se bucure de aceleaşi produse, nu de rebuturi sau produse de mâna a doua. România îndeplineşte toate criteriile pentru a adera la Schengen, doar europarla-mentarii care-şi iubesc ţara cu adevărat pot ridica aceste restricţii.

România trebuie să fie respectată şi demnă în Europa!

Pe 26 mai, vă îndemn să votaţi candidaţii PSD pentru Parlamentul European!

România merită mai mult respect în Europa!”a afirmat deputatul Claudia Gilia.