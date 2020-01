8 contracte de asociere, semnate, astăzi, la sediul CJD

Share This





















Sala Unirii a Consiliului Judeţean Dâmboviţa (CJD) a găzduit şedinţa în cadrul căreia, între CJD şi opt primării din judeţul Dâmboviţa, s-au semnat 8 contracte de asociere pentru realizarea de lucrări de infrastructură. La eveniment au participat conducerea CJD, reprezentată de preşedintele Alexandru Oprea, vicepreşedintele Alin Manole, împreună cu reprezentanţii Direcţiei Generale Infrastructură Locală, dar şi edilii localităţilor beneficiare: Băleni, Bezdead, Buciumeni, Cornăţelu, Crevedia, Dragodana, Moreni şi

Ulmi.

– Băleni – „Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Băleni, satele Băleni-Sârbi şi Băleni-Români – Lot nr. 1”, valoarea investiţiei – 2.741.481,54 lei (inclusiv TVA); cote de cofinanţare: 40% Consiliul Judeţean Dâmboviţa –

1.096.592,62 lei (inclusiv TVA), 60% Consiliul Local Băleni -1.644.888,92 lei (inclusiv TVA)

– Buciumeni – „Modernizare drumuri locale în comuna Buciumeni, satele Buciumeni şi Valea Leurzii, judeţul Dâmboviţa”, valoarea investiţiei -2.264.731,66 lei (inclusiv TVA); cote de cofinanţare: 45% Consiliul Judeţean Dâmboviţa -1.019.129,25 lei (inclusiv TVA) şi 55% Consiliul Local Buciumeni –

1.245.602,41 lei (inclusiv TVA)

– Cornăţelu – „Asfaltare şi modernizare DC 42 Slobozia-Călugăreni, comuna Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa”, valoarea investiţiei – 2.934.221,61 lei (inclusiv TVA); cote de cofinanţare:50% Consiliul Judeţean Dâmboviţa – 1.467.110,80 lei (inclusiv TVA), 50% Consiliul Local Cornăţelu -1.467.110,80 lei (inclusiv TVA)

– Crevedia – „Realizare trotuare (de la Mega Image la intrare Dârza), sat Mănăstirea, (str. Combinatului DN 1A, Piscicultorul), comuna Crevedia, judeţ Dâmboviţa”, valoarea investiţiei – 1.409.246,44 lei (inclusiv TVA); cote de cofinanţare: 50% Consiliul Judeţean Dâmboviţa -704.623,22 lei (inclusiv TVA), 50% Consiliul Local Cornăţelu -704.623,22 lei (inclusiv TVA)

– Dragodana – „Modernizare drumuri de interes local în comuna Dragodana, judeţul Dâmboviţa”, valoarea investiţiei

2.228.436,84 lei (inclusiv TVA);

cote de cofinanţare: 40% Consiliul Judeţean Dâmboviţa –

891.374,44 lei (inclusiv TVA),

60% Consiliul Local Dragodana -1.337.062,10 lei (inclusiv TVA)

– Moreni – „Lucrări de reabilitare şi modernizare străzi”, valoarea investiţiei – 1.804.300,34 lei (inclusiv TVA); cote de cofi-nanţare: 50% Consiliul Judeţean Dâmboviţa – 902.150,17 lei (inclusiv TVA), 50% Consiliul Local Moreni – 902.150,17 lei (inclusiv TVA)

– Ulmi – „Realizare şant betonat pe DJ 721 în satul Colanu, Comuna Ulmi, judeţul Dâmboviţa”, valoarea investiţiei –

1.683.860,50 lei (inclusiv TVA); cote de cofinanţare: 50% Consiliul Judeţean Dâmboviţa –

841.930,25 lei (inclusiv TVA), 50% Consiliul Local Ulmi -841.930,25 lei (inclusiv TVA)

Cu acest prilej, Alexandru Oprea, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a precizat: „Sunt 8 unităţi administrativ-teritoriale cu care Consiliul Judeţean Dâmboviţa semnează contracte de asociere în vederea executării unor lucrări de infrastructură. Fac precizarea că, la ora actuală, fără aceste 8 contracte de asociere, avem în derulare 88 de contracte de asociere, dintre care 48 – semnate în cursul anului 2019. Vă informez că am bugetat cu o sumă consistentă aceste contracte de asociere. Din păcate, am mai spus şi repet, anumiţi constructori nu au lucrat şi nu au desfăşurat activităţi din diferite motive şi din, să spunem, poate, o lipsă de utilaje şi de personal. Fac precizarea că, din cei aproape 30 de milioane lei pe care i-am bugetat în cursul anului 2019 pentru aceste contracte de asociere, nu am reuşit să facem plăţi pe baza situaţiilor de lucrări prezentate de către constructori, de către unităţile administrativ-teritoriale, decât pentru suma de 10 milioane lei, ceea ce este nemulţumitor pentru mine, dar nu cred că se datorează această cauză faptului că n-am avut finanţare. Fac precizarea că, şi din bugetul pe acest an, vom asigura finanţarea acestor contracte, vom asigura finanţarea altor proiecte de investiţii”