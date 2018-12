5 zile libere de Crăciun şi 5 zile de Revelion pentru bugetari!

Share This





















Azi s-a decis: zile libere de Crăciun 2018 şi zile libere Revelion 2019.Guvernul a transformat zilele de 24 şi 31 decembrie în zile libere legale pentru bugetari. În acest an, Crăciunul pică într-o zi de marţi.

Zilele libere legale de Crăciun 2018 sunt 25 şi 26 decembrie. Acestea vor cădea chiar la începutul ultimei săptămâni din an, marţi şi miercuri. Însă dacă se mai acordă o zi liberă de la stat (luni), am putea avea o mini-vacanţă de 5 zile.

Urmează cele două zile nelucrătoare de Revelion, 1 şi 2 ianuarie, care deschid calendarul sărbătorilor legale din 2019. Situaţia este similară, dacă se mai acordă o zi liberă, urmează să mai avem o minivacaţă de Revelion 2019. Cu toate că nu este niciun anunţ oficial legat de acest aspect, este posibil ca zilele de 24 şi 31 decembrie să fie şi ele libere, aşa cum s-a întâmplat în anii trecuţi, atunci când făceau punte între zilele libere şi weekend-uri. Aşadar, dacă acest lucru se va întâmpla, românii se vor bucura de cinci zile libere, atât la Crăciun 2018, cât şi de Revelion. Pentru salariaţii a căror activitate nu poate fi intreruptă din cauza caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii, cum ar fi unităţiile sanitare sau cele de alimentaţie publică, angajatorul este obligat să compenseze cu zile libere în următoarele 30 de zile. În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Calendarul sărbătorilor legale în 2019:

1 ianuarie (marţi) – Anul Nou

2 ianuarie (miercuri)

24 ianuarie (joi) – Ziua Unirii Principatelor României sau Mica Unire

26 aprilie (vineri) -Vinerea Mare

28 aprilie (duminică) – Paştele

29 aprilie (luni) – A doua zi de Paşte 1 mai (miercuri) – Ziua Muncii

1 iunie (sâmbătă) – Ziua Copilului

16 iunie (duminică) – Rusalii

17 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii

15 august (joi) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (sâmbătă) – Sfântul Andrei 1 decembrie (duminică) – Marea Unire

25 decembrie (miercuri) – Crăciun

26 decembrie (joi) – Crăciun

Poate ca nu ştiaţi, dar alte ţări ale Uniunii Europene au chiar si 17 sau 18 zile libere pe an ( Belgia, Lituania şi Cipru), aşa că România va trebui să ajunga la acest nivel, în curând.

Din păcate, există şi veşti mai puţin bune. Cinci dintre sărbătorile legale din 2019 vor pica în timpul weekend-ului, adică o treime dintre acestea. (M.C.)