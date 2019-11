5 ZILE DE ACŢIUNE ÎN TRAFIC PENTRU COMBATEREA PRINCIPALELOR CAUZE GENERATOARE DE ACCIDENTE GRAVE

Share This





















Indisciplina pietonilor, a bicicliştilor, viteza, neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor sau pietonilor reprezintă principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave. Acesta este si motivul pentru care Poliţia Română, prin structurile rutiere, a derulat, timp de 5 zile, la nivel naţional, o acţiune pentru siguranţa în trafic.

Astfel, în perioada 13 – 17 noiembrie a.c., sub coordonarea Direcţiei Rutiere, au fost organizate şi desfăşurate acţiuni prin care s-a urmărit prevenirea şi combaterea acestor cauze ale accidentelor grave.

In prima zi a acţiunii, poliţiştii au acţionat, în special, pentru combaterea neacordării priorităţii de trecere pietonilor şi vehiculelor. Următoarea zi s-a acţionat pentru combaterea abaterilor săvârşite de către biciclişti şi pietoni, iar în zilele următoare, acţiunea a vizat combaterea nerespectării regimului legal de viteză şi depistarea şi sancţionarea conducătorilor de autovehicule aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice ori a substanţelor psi-hoactive.

Poliţiştii au constatat 420 de infracţiuni la regimul circulaţiei, iar pentru alte nereguli constatate au fost aplicate 25.787 de sancţiuni contravenţionale la legislaţia rutieră (9.398 au fost pentru viteză neregulamentară, 1.671 au fost aplicate pietonilor pentru diferite abateri, alte 1.259 bicicliştilor, 367 pentru depăşire neregulamentară, 353 pentru neacordare de prioritate pietonilor, alte 208 pentru neacordarea priorităţii vehiculelor, 352 pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, iar pentru oprire nejustificată sau conducere pe banda de urgenţă au fost aplicate 160 de amenzi).

Au fost reţinute 2.326 de permise de conducere şi retrase 864 de certificate de înmatriculare.

La nivel naţional, de la începutul anului, până la 3 noiembrie2019, pe drumurile publice s-au înregistrat 6.857 de accidente (cu 310 mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018), soldate cu decesul a 1.475 de persoane (cu 63 mai puţine) şi rănirea gravă a altor 6.470 (cu 358 mai puţine).

Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave au fost reprezentate de indisciplina pietonilor (18% din total), viteza (17%), indisciplina bicicliştilor (11%), neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor (9%), respectiv neacordarea priorităţii de trecere pietonilor (8%).