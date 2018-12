5 decembrie, Ziua voluntariatului şi voluntarii Crucii Roşii Dâmboviţa

Share This





















În fiecare an, pe 5 decembrie, celebrăm voluntariatul. Această zi este văzută ca o ocazie unică pentru voluntari şi organizaţii de a celebra eforturile lor depuse de-a lungul unui an, de a împărtăşi cu ceilalţi valorile pe care le preţuiesc şi de a-şi promova munca lor în cadrul comunităţilor, organizaţiilor neguvernamentale, agenţiilor ONU, autorităţilor guvernamentale sau în cadrul sectorului privat.

Voluntariatul reprezintă activitatea desfăşurată, din proprie iniţiativă, în folosul altor persoane sau al societăţii, fără a primi o contraprestaţie materială. Voluntariatul însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii ale omenirii: pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele.

Foarte multe persoane îşi dedică timpul şi experienţa pentru a-i sprijini pe oameni, contribuind prin aceasta la dezvoltarea comunităţilor în care trăiesc.

Astăzi, am ales să vorbim despre voluntarii Crucii Roşii Dâmboviţa, oameni plini de curaj şi care participă zilnic la activităţi dedicate semenilor aflaţi în suferinţă. Crucea Roşie Dâmboviţa are 480 de voluntari, însă activi sunt 115 voluntari care îşi dedică timpul liber pentru nerabili, în cadrul Mişcării Internaţionale a Crucii Roşii şi Semilunii Roşii. Solidaritatea şi umanitatea îi caracterizează pe voluntarii Crucii Roşii Dâmboviţa şi totodată inspirându-i să fie un model pentru semenii lor.

Potrivit domnului Gheorghe Popescu, la subfilialele de Cruce Roşie Dâmboviţa, voluntarii sunt primarii şi viceprimarii care răspund imediat apelului de solidaritate şi sprijin pentru semeni.

Printre voluntarii Crucii Roşii Dâmboviţa se numără şi: ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, Înaltpreasfinţia Sa Nifon, Ahriepiscop şi Mitropolit al Târgoviştei, vicarul eparhial lonuţ Ghibanu, prefectul judeţului Dâmboviţa, Antonel Jîjîie, subprefectul Florina Mureşan, parlamentarii Claudia Gilia, Carmen Holban, Corneliu Ştefan, secretarul judeţului, Ivan Vasile Ivanoff, primarul municipiului Târgovişte, Daniel Cristian Stan, viceprimarii Monica Ilie şi Cătălin Rădulescu, consilierul judeţean Alexandru Oprea, vicepreşedinţii CJ Luciana Cristea şi Alin Manole, Costel Preda – directorul Direcţiei Silvice Dâmboviţa, cms. şef Danil Zepişi, inspectorul şef al lPJ Dâmboviţa, col. Viorel Matei- inspectorul şef al lJJ Dâmboviţa.

Nu trebuie să uităm că şi jurnaliştii dâmboviţeni sunt în mare parte, voluntari ai Crucii Roşii Dâmboviţa, participând la nenumărate acţiuni în teren al filialei.

De precizat că filiala de Cruce Roşie din Dâmboviţa condusă de directorul Raul Pavelescu, avându-l alături pe fostul director Gheorghe Popescu, este una dintre cele mai active la nivel naţional. Le urăm – La mulţi ani tuturor voluntarilor Crucii Roşii Dâmboviţa de ziua lor!

Voluntariatul scoate la suprafaţă tot ceea ce e mai bun în natura umană: dedicarea timpului şi energiei proprii celor în nevoie, fără a aştepta nimic în schimb. Satisfacţia personală este mult mai mare în aceste situaţii decât cea materială. Mişcarea de Cruce Roşie şi Semilună Roşie nu ar fi ceea ce este astăzi fără voi, oameni minunaţi.