446 de ani de atestare documentară şi „ZIUA GHIMPĂŢENILOR DE PRETUTINDENI”

Ghimpaţiul, o localitate componentă a oraşului Răcari, a îmbrăcat straie de sărbătoare. Sâmbătă, 26 mai, cu mic, cu mare, toţi ghimpăţenii au marcat cea de-a treia ediţie a „ZILEI GHIMPĂŢENILOR DE PRETUTINDENI” la 446 de ani de la prima atestare documentară din 1572. Evenimentele cultural-artistice pregătite pentru toţi ghimpăţenii, au cuprins şi anul acesta momente de comemorare a eroilor ghimpăţeni şi depuneri de coroane şi flori, din programul zilei nelipsind însă nici concertele de muzică populară şi uşoară care au durat până târziu în noapte.

Primul moment care a deschis sărbătoarea a fost sosirea primarului Marius Caraveţeanu în Ghimpaţi. Edilu-lu a venit într-o şaretă şi însoţit de alţi doi bărbaţi călare pe cal. Ghipăţenii l-au întâmpinat pe edilul Marius Caraveţeanu cu tradiţionalul colac, sare şi vin. Oficialităţile prezente, invitaţii şi ghimpăţenii s-au deplasat apoi la Monumentul Eroilor, unde după intonarea imnului a avut loc o slujbă religioasă de pomenire a eroilor ghimpăţeni urmată de depuneri de coroane şi jerbe de flori. Nu au lipsit mesajele.

În 2018, va fi lansată monografia localităţii Ghimpaţi

Invitatul de onoare, prof.univ.dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu, preşedinte al Senatului Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, specialist în integrare europeană şi nu în ultimul rând, ghimpăţean adopat dar şi cetăţean de onoare al oraşului Răcari, ne-a mărturist, în exclusivitate, că în timp ce a luat parte la slujba religioasă, domnia sa a gândit un nou proiect care se va materializa într-un an şi anume, la ediţia de anul viitor a „ZILEI GHIMPĂŢENILOR DE PRETUTINDENI”, va fi lansată monografia localităţii Ghimpaţi. În 2020, va fi lansată şi monografia oraşului Răcari

Edilul Marius Caraveţeanu a răspuns noii provocări lansată de prof.univ.dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu, preşedinte al Senatului Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, privind realizarea monografiei Ghimpaţi dar a anunţat că se va începe şi proiectul privind realizarea monografiei oraşului Răcari, care va fi lansată în anul 2020. A fost inaugurat Columbodromul Ghimpaţi şi peste 1000 de porumbei de la „Voiajorul

Ghimpaţi”, au plecat într-o cursă din Raionul Taraclia

din sudul Republicii Moldova

Ghimpăţenii se mândresc şi cu Clubul Columbofililor „Voiajorul Ghimpaţi” care are rezultate notabile. Clubul Columbofililor „Voiajorul Ghimpaţi” are peste 40 de membrii şi se mândresc că alături de ei, au un nou membru, pe primarul Marius Caraveţeanu. După încheierea manifestărilor de la Monumentul Eroilor, ghimpăţenii alături de edilulul Marius Caraveţeanu au fost invitaţi să participe la inaugurarea Columbodromul Ghimpaţi. Momentul a coincis şi cu îmbarcarea a peste 1000 de porumbei de Clubul Columbofililor „Voiajorul Ghimpaţi”, pentru o cursă din Raionul Taraclia din sudul Republicii Moldova. Vasile Mugurel Tănase, directorul tehnic-sportiv al Clubului Columbofililor „Voiajorul Ghimpaţi” ne-a dezvăluit mai multe secrete ale columbofililor răcăreni.

Ghimpaţiul se aliniază cerinţelor UE

Vechea aşezare, Ghimpaţi se mândreşte cu oamenii locului, cu trecutul ei, dar şi cu viitorul. Administraţia oraşului Răcari, şi-a dat tot interesul şi a demarat un amplu proiect intitulat Cartierul Tinerilor din Ghimpaţi. Sâmbătă, administraţia răcăreană a pus în funcţiune şi reţeau de iluminat în acest cartier, urmeaţă infrastructura de apă şi gaze. Dintre locuitorii acestei localităţi, de-a lungul veacurilor, s-au ridicat oameni care fac cinste locului.

Petrecere până târziu în noapte

Cântecul şi voia bună nu au lipsit din program. Pe lângă ghimpăţenii care au creat un program artistic deosebit, ziua a fost întregită cu programul artistic susţinut şi de artişti dâmboviţeni renumiţi şi discotecă în aer liber.