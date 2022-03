4 martie, Ziua mondială de luptă împotriva exploatării sexuale

0 0

Anual, la 4 martie, este marcată ziua mondială de luptă împotriva exploatării sexuale, un flagel considerat cea mai gravă formă de încălcare a drepturilor omului.

Exploatarea sexuală, o problemă sensibilă şi complexă, implică un număr covârşitor de femei şi copii, continuând să fie o realitate îngrijorătoare la nivel mondial. Din punct de vedere statistic, aproximativ unul din cinci copii din Europa ajunge să devină victimă a unui act de violență sexuală manifestat sub diverse forme — incest, abuz, pornografie, prostituție. Anual se înregistrează peste trei milioane de victime ale abuzului sexual, iar în traficul cu ființe umane circa jumătate de milion sunt femei. Mulți cred că traficul sexual e ceva ce se întâmplă în altă parte. Totuși, dezvoltarea acestui sector odios se întâmplă lângă noi, și are clienți printre bărbați și femei din toate sectoarele societății, Traficul are efecte devastatoare asupra psihicului, părții emoționale și fizicului femeilor sau fetelor care sunt prinse în această capcană. Victimele adesea experimentează stresul post traumatic și o dată cu acesta, o neliniște profundă, depresie și insomnii. Multe dintre acestea încearcă să liniștească gândurile și trăirile cu alcool sau alegând drogurile. De aceea trebuie să fim receptivi și să acordăm ajutor celor aflați în dificultate.

Inițiatorii acestei zile la nivel mondial și-au propus mobilizarea, educarea și informarea organelor decizionale, instituțiilor de profil și a publicului asupra creșterii fenomenului exploatării sexuale şi a pericolelor cu care se pot confrunta. Este o zi menită să aducă în prim plan pericolul pe care îl prezintă actele de violență, abuz și exploatare sexuală în întreaga societate, inclusiv asupra copiilor.

Potrivit unor date statistice, anual se înregistrează 4 milioane de noi victime ale abuzului sexual, iar în traficul cu ființe umane peste 500.000 sunt femei. În urma acestui trafic se obțin sume uriașe de bani, din care victimele primesc, rareori, sume infime, ceea ce face din traficul de ființe umane o formă modernă de sclavie. Organizația Mondială a Sănătății estima, în 2014, că peste 150 de milioane de fete și peste 70 de milioane de băieți cu vârsta de până la 18 ani au fost exploatați, iar un studiu UNICEF din același an arată că prin această „industrie” sunt exploatați circa două milioane de copii în fiecare an, dintre care circa 20.000 sunt victime din spațiul virtual.