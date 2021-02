4 FEBRUARIE – ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA CANCERULUI

Ziua mondială de luptă împotriva cancerului se marchează în fiecare an la data de 4 februarie, militându-se, cu acest prilej, pentru accesul egal al tuturor pacienţilor la cele mai noi terapii împotriva bolii, iniţiativa având drept scop sporirea gradului de informare a opiniei publice în legătură cu problematica oncologică. Din 2015, Ziua mondială de luptă împotriva cancerului este marcată şi în România.

La 10 iunie 2015, plenul Senatului a adoptat două propuneri legislative, prin care 1 octombrie a fost declarată Ziua de luptă împotriva cancerului de sân, iar 4 februarie – Ziua luptei împotriva cancerului.

Reducerea numărului de decese premature cauzate de cancer cu o treime, până în anul 2030, reprezintă unul dintre obiectivele globale.

Potrivit datelor prezentate de OMS, anual, cancerul este responsabil pentru 9,6 milioane de decese în întreaga lume. Totodată, 1 din 6 decese înregistrate la nivel global sunt cauzate de cancer.

Începând din 2019 până în 2021, sloganul/campania sub care se desfăşoară Ziua mondială de luptă împotriva cancerului este „I Am and I Will”, slogan care reprezintă un apel la acţiune care impulsionează angajamentul personal şi pune accent pe puterea acţiunilor individuale pentru a influenţa viitorul, potrivit site-ului www.worldcancerday.org.