33.109 locuri de muncă oferite la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

La Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, organizată în data de 20 octombrie, la nivel naţional, au fost oferite 33.109 locuri de muncă.

La acest eveniment, 2.348 agenţi economici au răspuns invitaţiei Serviciului Public de Ocupare, aceştia oferind locuri de muncă în principal din domeniile: fabricarea autovehiculelor de transport rutier, fabricarea echipamentelor electrice, lucrări speciale de construcţii, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente, industria construcţiilor metalice, industria alimentară etc.

24.839 persoane au participat la această acţiune, dintre care 14.505 absolvenţi de învăţământ. Au fost selectaţi în vederea încadrării 6.693 absolvenţi, iar 407 au fost încadraţi.

Dragoş Pîslaru, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Marcel-Dumitru Miclău, preşedintele ANOFM, prezenţi la deschiderea evenimentului organizat în Bucureşti de Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă, au discutat atât cu angajatorii cât şi cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, explicându-le care sunt noile prevederi legale pentru stimularea ocupării şi mobilităţii forţei de muncă.

„Cunoscând care sunt beneficiile angajatorilor se poate negocia altfel un salariu. Tinerii trebuie să se informeze şi să cunoască ce fac autorităţile pentru sprijinirea tuturor categoriilor defavorizate, inclusiv cea a tinerilor”, a explicat ministrul Muncii unei tinere absolvente prezente la Bursă.

De asemenea, Dragoş Pîslaru a prezentat pe scurt angajatorilor noile măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă ce vor intra în vigoare începând cu decembrie 2016. El a punctat faptul că stimulentele ce se vor acorda angajatorilor pentru încadrarea tinerilor absolvenţi şi a altor persoane din categorii defavorizate aproape s-au dublat.

„Prin implicarea agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, şi în acest an am reuşit să ne apropiem tinerii aflaţi la început de drum, venind în întâmpinarea lor cu oferte diversificate de locuri de muncă. Mulţumesc mass-media pentru mediatizarea evenimentului şi interesul faţă de activitatea Serviciului Public de Ocupare. Fără sprijinul presei, informaţiile cu privire la facilităţile oferite şomerilor şi angajatorilor ar ajunge mai greu la publicul nostru ţintă”, a declarat Marcel-Dumitru Miclău, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, deşi a fost dedicată tinerilor care au părăsit băncile şcolilor şi universităţilor, la eveniment au avut posibilitatea de a participa toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, a subliniat preşedintele ANOFM.