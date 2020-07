30 de ani de la reînfiinţarea Camerei pentru Comerţ, Industrie şi Agricultură

Istoria Camerelor de Comerţ din România este strâns legată de procesul de modernizare a Principatelor Române din secolul XIX, iar înfiinţarea primei Camere de Comerţ pe teritoriul ţării noastre a reprezentat un punct de referinţă pentru generaţia paşoptistă. Conform Decretului Domnesc, adoptat în 1864, pe teritoriul Principatelor Unite se înfiinţează 15 Camere de Comerţ, la Bucureşti, Turnu-Severin, Craiova, Turnu-Măgurele, Giurgiu, Brăila, Galaţi, Ismail, Bârlad, Iaşi, Piatra-Neamţ, Bacău, Focşani, Botoşani şi Ploieşti. Prima Cameră de Comerţ care începe să funcţioneze este cea din Bucureşti, în anul 1868. Decretul nr. 152 din 13/25 iulie 1865 publicat în Monitorul Oficial stabilea circumscripţiile camerelor de comerţ. Cea din Ploieşti forma circumscripţia a III-a, în a cărei raza de activitate intrau judeţele Prahova şi Dâmboviţa, iar mai târziu şi judeţul Buzău.

În 1925, prin Legea pentru reorganizarea camerelor de comerţ şi de industrie şi prin Regulamentul de aplicare a Legii camerelor de comerţ şi de industrie se stabileşte o noua bază legală pentru funcţionarea acestor instituţii.În anul 1928, judeţul Dâmboviţa şi-a format prima Cameră de comerţ.

Camerele de Comerţ şi Industrie din România au fost desfiinţate în anul 1949, prin Decretul nr. 74 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române. Singura Cameră care a continuat să funcţioneze, cu competenţe diminuate şi sub controlul strict al regimului comunist, a fost Camera de Comerţ şi Industrie din Bucureşti, reorganizată sub forma Camerei de Comerţ Exterior a Republicii Populare Române.

În data de 23 iulie 1990, prin Hotărârea Nr. 799, publicată în Monitorul Oficial se aprobă (re)înfiinţarea Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa.

Un grup de iniţiativă format din domnii Mateescu Titus, Iordache Ion, Zahareanu Dorin, Mingheat Adrian şi Predoi Gheorghe a convocat un număr de 25 de persoane, reprezentante ale unor întreprinderi de stat, în prima adunare generală de constituire, fiind astfel ales primul Colegiu de Conducere şi primul Birou Executiv.

„Sunt doar primii 30 de ani în care am venit în sprijinul antreprenorilorşi al firmelor din judeţului Dâmboviţa şi ne-am propus să avem o economie liberă şi digitală, o comunitate de afaceri puternică, cu privirea în viitor, astfel încât experienţa antreprenorială acumulată să constituie un valoros capital.

În aceşti ani de activitate, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa a devenit un Club de Afaceri, organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate.

Fiind un Club de Afaceri, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa este locul unde membrii săi, printr-o simplă strângere de mâini, pot încheia contracte cu o siguranţă mult mai mare decât cea oferită de contractele parafate cu sprijinul celor mai mari case de avocatură. Totodată suntem Creatori de Business şi susţinem antreprenorii dâmboviţeni, investitorii, dar şi companiile care colaborează cu firmele judeţene”, se precizează în comunicatul remis la redacţie.