29 septembrie, ziua dedicată inimii

În fiecare an, la 29 septembrie, se marchează Ziua Mondială a Inimii. În România, potrivit statisticii, la 30 de minute, o persoană suferă un infarct.

Ziua Mondială a Inimii a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2000, cu scopul de a informa populația din întreaga lume cu privire la principala cauză de deces, și anume bolile cardiovasculare.

În România, evenimentul este organizat de către Fundația Română a Inimii în parteneriat cu Societatea Română de Cardiologie, deoarece, începând cu anul 2005, aceasta din urmă este membră cu drepturi depline a World Heart Federation.

Bolile de inimă pot fi prevenite printr-o alimentație sănătoasă, fără sare și zahăr în exces, cu mișcare fizică zi lnică în spații nepoluate, verificarea constantă a tensiunii arteriale, plus menținerea sub control a valorilor colesterolului și glicemiei.

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în lume. Anual, acestea fac peste 17 milioane de victime, iar numărul este în continuă creștere.

Boala cardiovasculară este situată pe locul I în ceea ce privește cauzele de mortalitate în Europa, atât la femei, cât și la bărbați, potrivit Cartei europene a sănătății cardiovasculare, publicată pe site-ul https://ehnheart.org/. Este responsabilă de aproximativ jumătate din totalul deceselor, în Europa provocând peste 4,35 milioane de decese în fiecare an, în statele membre ale Organizației Mondiale a Sănătății – Regiunea Europeană și peste 1,9 milioane de decese în fiecare an, în Uniunea Europeană.

Fundația Română a Inimii a fost înființată de către cei peste 1.000 de medici cardiologi din România, membri ai Societății Române de Cardiologie. Scopul înființării acestei fundații a fost acela de a implementa strategia națională în domeniul prevenției bolilor cardiovasculare și de a susține campaniile de sănătate a populației din România, precizează site-ul www.romanianheart.ro. La scurt timp de la înființarea sa, în mai 2010, Fundația Română a Inimii (FRI) a devenit afiliată a European Heart Network (EHN), principalul for de lobby în domeniul sănătății pe lângă Parlamentul European și autoritate reprezentativă sub aspectul prevenției bolilor cardiovasculare, cu sediul la Bruxelles.