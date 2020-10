27.000 de autovehicule de transport persoane sau mărfuri au fost oprite pentru control, în aceste zile, de poliţişti

Pe parcursul săptămânii 12 – 18 octombrie a.c., Direcţia Rutieră a Poliţiei Române a coordonat, la nivel naţional, o nouă acţiune pentru prevenirea accidentelor rutiere produse, în special, din cauza nere-spectării normelor rutiere de conducătorii autovehiculelor de transport public de persoane şi de transport de marfă.

Acţiunea s-a desfăşurat conform Planului de operaţiuni al Organizaţiei Poliţiilor Rutiere din Europa (ROADPOL).

In cele 7 zile, controalele poliţiştilor au avut în vedere respectarea, de către şoferii profesionişti, a legislaţiei rutiere, dar şi a prevederilor legale dispuse în contextul situaţiei produse de răspândirea noului virus COVID-19.

Astfel, în cadrul acţiunii, au fost verificate 12.494 de autovehicule destinate transportului public de persoane, pentru neregulile constatate fiind aplicate 2.278 de sancţiuni contravenţionale.

Dintre acestea, 210 au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 14 pentru conducerea vehiculelor sub influenţa alcoolului, 358 pentru neutilizarea centurilor de siguranţă sau a dispozitivelor de retenţie, 10 pentru abateri constatate la funcţionarea aparatului tahograf şi 3 pentru utilizarea incorectă a acestuia.

Alte 11 au fost aplicate pentru nerespectarea perioadelor de conducere sau de odihnă, 79 pentru defecţiuni tehnice, 6 pentru depăşirea masei total maximă autorizată a vehiculului, 116 pentru lipsa unor documente ale conducătorilor de vehicule, 61 referitoare la lipsa unor documente ale vehiculului, iar alte 20 referitoare la lipsa unor documente ale operatorilor de transport.

Totodată, au fost dispuse 5 imobilizări pentru defecţiuni tehnice.

În cazul transportatorilor de marfă, au fost verificate 14.561 de autovehicule, fiind aplicate 3.804 sancţiuni contravenţionale.

Dintre acestea, poliţiştii au aplicat 688 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 23 pentru conducerea vehiculelor sub influenţa alcoolului, 768 pentru neutilizarea centurilor de siguranţă sau a dispozitivelor de retenţie, 172 pentru funcţionarea nercorespunzătoare a aparatului tahograf, 150 pentru nere-spectarea perioadelor de conducere sau de odihnă şi 251 pentru defecţiuni tehnice.

Alte 37 au fost aplicate pentru depăşirea limitei maxime admise a greutăţii în cazul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată < 12,5 tone, 47 pentru depăşirea limitei maxime admise a greutăţii în cazul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată > 12,5 tone, 45 pentru fixarea necorespunzătoare a mărfurilor, 235 pentru lipsa unor documente ale conducătorilor de vehicule, alte 125 pentru lipsa unor documente ale vehiculului şi 33 referitoare la lipsa unor documente ale operatorilor de transport.