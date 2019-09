26 SEPTEMBRIE 2019 – ZIUA EUROPEANĂ FĂRĂ PERSOANE DECEDATE ÎN ACCIDENTE RUTIERE

Share This





















Organizaţia Poliţiilor Rutiere din Europa – TISPOL continuă Proiectul EDWARD, destinat informării tuturor categoriilor de participanţi la traficul rutier cu privire la riscurile la care se expun în situaţia în care nu respectă normele rutiere.Poliţia Română susţine Proiectul EDWARD -The European Day Without A Road Death, anul acesta fiind aleasă ziua de 26 septembrie ca Ziua europeană fără persoane decedate în accidente rutiere.Activităţile poliţiştilor rutieri se desfăşoară la nivel naţional, în cadrul Campaniei naţionale de educaţie rutieră ,,Alege viaţa!”, scopul lor fiind conştientizarea, de către participanţii la trafic, a pericolelor la care se expun atunci când încalcă regulile de circulaţie.Viteza excesivă sau neadaptată la condiţiile de drum, conducerea sub influenţa alcoolului, folosirea neregulamentară a telefonului în timpul conducerii autovehiculului, conducerea unor autovehicule cu defecţiuni tehnice constituie o parte din factorii generatori de accidente de circulaţie. De asemenea, abaterile comise de biciclişti, motociclişti, mopedişti, căruţaşi şi indisciplina pietonală determină producerea de accidente pe şosele.Scopul Proiectului EDWARD îl reprezintă adoptarea, de către toate categoriile de participanţi la traficul rutier, a unei conduite responsabile atunci când se deplasează pe drumurile publice.