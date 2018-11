26 noiembrie este Ziua Internaţională a Carenţei de Fier Nu o serbăm, dar ne informăm corect şi ne facem analizele

Share This





















De Ziua Mondială a Carenţei de Fier, marcată în fiecare an pe 26 noiembrie, specialiştii atrag atenţia asupra aspectelor care trebuiesc luate în considerare pentru reducerea acestui fenomen. O treime din populaţia globului suferă de această afecţiune des întâlnită mai ales în rândul femeilor în pre-menopauză, al celor însărcinate şi al copiilor cu vârste sub cinci ani. Este cea mai răspândită deficienţă nutriţională din lume şi este subdiagnosticată şi sub-tratată din cauza nerecunoaşterii simptomelor. Menţinerea unui nivel optim al fierului în organism este esenţială în special pentru femeile gravide. Pe perioada sarcinii, carenţa de fier afectează nu numai sănătatea viitoarelor mame, dar şi pe cea a fătului.

Fierul este necesar întregului organism. Este esenţial pentru producerea globulelor roşii şi pentru asigurarea funcţionarii eficiente a inimii şi a muşchilor scheletici. De asemenea, fierul joacă un rol vital în combaterea infecţiilor şi a bolilor, menţinând nivelul optim de energie şi funcţia normală a creierului. Când depozitele de fier din organism sunt scăzute -deficit de fier, pot fi afectate aproape toate aspectele vieţii, cum ar fi metabolismul, sănătatea mentală şi fizică, productivitatea în muncă şi chiar funcţia sexuală.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii afirmă că deficitul de fier poate duce la o scădere cu 30% a capacităţii de efort fizic. Oboseala mentală, senzaţia de epuizare, pierderea auzului, căderea părului, forma ciudată a unghiilor, învineţirea cu uşurinţă, ulceraţiile bucale, iritabilitatea, pierderea memoriei, senzaţia de frig, sindromul picioarelor neliniştite, lipsa de aer, predispoziţia la infecţii, disfuncţia sexuală, pofta de materii non alimentare – noroi, lut, gheaţă – sau durerile de cap sunt toate semne ale deficienţei de fier. Nerecunoaşterea simptomelor deficitului de fier şi ale anemiei feriprive este, de multe ori, cel mai mare obstacol în calea obţinerii unui diagnostic. Copiii şi femeile sunt cei mai afectaţi. Totuşi, simptomele carenţei de fier se pot manifesta diferit, fiind greu de identificat şi pot fi asociate cu o serie de alte afecţiuni.