25 pentru Antalya!

25 de jucători au făcur deplasarea în cantonamentul din Antalya, unde echipa noastră va disputa cel puţin trei meciuri de verificare.

Iată lotul care a plecat duminică în Turcia: Marian Aioani, Ovidiu Bic, Andrei Burlacu, Cornel Dinu, Alin Dudea, Denis Dumitraşcu, Daniel Florea, Adrian loniţă, Mihai Leca, Liviu Mihai, Daniel Neguţ, Daniel Novac, Iustin Popescu, Vadim Raţă, Andrei Şerban, Alexandru Benga, Mădălin Martac, Dinu Moldovan, Alex Negrea, Franck Yameogo, Josip Ivancic, Cristian Cherchez, Andrei Piţian, Alexandru Piftor, Cătălin Barbu.

Jocuri amicale:

19 ianuarie vs. FC Sochi (Rusia, Premier League)

21 ianuarie vs. Spartaks Jurmala (Lituania, Liga I)

23 ianuarie vs. FC Rotor Volgograd (Rusia, FNL)